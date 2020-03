HP Inc.

March 24, 2020 21:05 ET

推出 HP Neverstop Laser,在包裝盒中的打印量增加 7 倍6,這是同類產品中最先產的,可輕鬆載入碳粉,每頁成本少於 1 美分5



加利福尼亞州帕洛阿爾托, March 25, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- HP Inc. 今天宣佈推出全球首款墨粉盒 HP Neverstop Laser1。

惠普公司印刷主席 Tuan Tran 說:「隨著商務人士轉移到在家辦工,他們需要易於使用的技術和中斷較少的打印服務,而 HP Neverstop 可以同時滿足這兩項需求,表示列印功能可維持數個月9而無需補充碳粉,將每頁成本減到最低。」

主要特色包括:

避免更換碳粉筒的中斷 預載碳粉盒最多可打印 5,000 頁,然後才需要重載碳粉盒 。 同類產品原裝 HP 碳粉的最低成本 5 。每頁成本少於 1 美分 5

現在及每次重載碳粉時,都能獲得傳奇質素、可靠性和精確打印。 每次重載碳粉時都可節省成本 7

° HP Toner Reload Kit 與同類 HP 碳粉筒相比成本更低,打印頁數最高多達 2.5 倍 7 。快速恢復碳粉量,最多可打印 2,500 頁 7 – 沒有麻煩、沒有壓力 1 。 觀看方法 。

HP Toner Reload Kit 與同類 HP 碳粉筒相比成本更低,打印頁數最高多達 2.5 倍 。快速恢復碳粉量,最多可打印 2,500 頁 – 沒有麻煩、沒有壓力 。 。 連接網絡和保持流動

° 透過 HP Smart 應用程式可輕鬆進行流動掃描和打印、安全發送傳真、無縫訂購 Toner Reload Kit,以及組織 Smart Tasks 文件,方便用家幾乎可在任何地方存取內容 8 。

° HP Neverstop Laser 的低排放、清潔空氣質素技術已同時通過 Blue Angel 和 Energy Star 3.0 認證。

° 由重量百分比超過 25% 的再生塑料製成,而碳粉盒則由重量百分比為 75% 的再生塑料製成。

° 使用壽命期內的環境足跡比標準激光打印機少 84%2,全賴連續的碳粉供應系統 (CTSS)3 以及可循環再用物料4。

定價與供貨

HP Neverstop Laser 現可從全球各地特定零售商購買。定價和更多資訊載於 hp.com/neverstop 。

關於 HP Inc.

HP Inc. (NYSE: HPQ) 創制的技術可讓所有地方的每一個人都活得更好。透過我們各個個人系統、打印機及 3D 打印解決方案的產品和服務組合,我們致力帶來令人讚嘆的體驗。如欲了解更多 HP Inc. 詳情,請瀏覽 www.hp.com 。

©Copyright 2020 HP Development Company, L.P. 本文所載資訊如有更改,恕不另行通知。HP 產品和服務附帶的明確保修聲明已闡明此類產品和服務的唯一保證。本文中的任何內容均不應解釋為構成額外的保證。HP 對本文所載的技術或編輯錯誤或遺漏一概不承擔任何責任。

1 HP Neverstop:全球首款無碳粉筒的碳粉盒激光打印機,提供快速、乾淨的加碳粉體驗 :恆定碳粉自動重載使用內置感光鼓 OEM 碳粉供應源,與全球大多數價格低於 250 美元的 OEM 單色激光打印機和價格低於 350 美元的多功能一體機相比,資料截至 2018 年 11 月 15 日。由惠普委託進行的惠普內部研究和 Keypoint Intelligence-Buyers Lab 2019 研究。市場份額匯報來源為:IDC CYQ2 2018 Hardcopy Peripherals Tracker, 2018Q2 新聞稿。詳情請見 keypointintelligence.com/HPNeverstop

HP Neverstop: 使用壽命期內的環境足跡比標準激光打印機少 84% 2 ,全賴連續的碳粉供應系統 (CTSS) 3 以及可循環再用物料 4

2 環境足跡包括打印機和耗材:原材料提取和加工、打印機的製造和運輸以及電力、感光鼓和重載套件的使用和最終使用。不包括紙張使用。

3 HP Neverstop 配合 CTSS Technology、HP LaserJet Pro M15a 及 HP LaserJet Pro MFP M28a 打印機的二氧化碳當量 (CO2e) 節省乃基於平均使用 50,000 頁。同行評審生命週期評估模型由惠普委託,並由 thinkstep 進行。結果經惠普內部 LCA 專家審查。分析於 2019 年 6 月 27 日完成。

4 HP Neverstop 由超過 25% 的再生塑料製成,按塑料重量計算。

5 同類原裝惠普感光鼓的最低成本。每頁成本少於 1 美分: 與大多數價格低於 330 美元的同類 MFP 碳粉筒設備相比。Keypoint Intelligence - Buyers Lab February 2020 研究由惠普委託進行,基於對打印機製造商和經銷商的公佈規格、價格和截至 2020 年 3 月 2 日的數據表進行的調查。市場份額的報告來自 IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker - Final Historical 2019Q3。總擁有成本基於打印機的 MSRP、包裝盒預載耗材以及容量最大的 OEM 耗材,設計在 4 年內每月打印 234 頁。根據 HP 內部估計得出的每月列印頁數。如需詳情,請瀏覽 keypointintelligence.com/HPNeverstopUS。

6 從預載碳粉獲得比同類激光打印機多 7 倍打印頁數 :實際產量可因應打印頁面的內容和其他因素而有重大差異。基於預載 OEM 耗材、ISO/IEC 19752 和連續打印的平均值。其他打印頁需要重新載入碳粉。如需詳細資訊,請瀏覽 www.hp.com/go/learnaboutsupplies。與大多數同類的單色激光打印機和多功能一體機相比,在發達市場上的售價為 250 至 300 美元和 260 至 300 歐元。惠普內部研究基於對打印機製造商的調查,公佈了截至 2019 年 9 月 28 日的預載產量。市場份額報告來自 IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker - Final Historical 2019Q2。

7 HP Toner Reload Kits 的成本低得多,與同類 HP 碳粉筒相比可打印多達 2.5 倍頁數: 根據內部 HP 比較 MSRP/[EMEA 地區的 MRSP 相等產品] 及使用標準預載 HP 44A/48A 黑色原色 LaserJet Toner Cartridge 同類 HP LaserJet Pro M15 及 HP LaserJet Pro MFP M28 每頁成本,資料截至 2020 年 3 月。如需更多詳情,請瀏覽 www.hp.com/go/learnaboutsupplies。

8 從幾乎任何地方進行打印、掃描和複印: 需要下載 HP Smart 應用程式。有關本地打印要求的詳情,請瀏覽 hp.com/go/mobileprinting。某些功能/軟件只以英語提供。需要連接互聯網,及必須單獨購買。傳真功能只用於發送傳真,並可能需要額外購買。如需更多相關資訊,請瀏覽 hpsmart.com/mobile-fax。

9 無需重新加載仍可打印數個月 :根據 HP 內部研究,美國 90% 客戶的 AMPV(平均每月打印量)每月少於 486 頁,相當於 10.2 個月,共 5,000 頁。

