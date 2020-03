Publication le 25 mars 2020, before market opening

Information réglementée

EVS Broadcast Equipment SA: Euronext Bruxelles (EVS.BR), Bloomberg (EVS BB), Reuters (EVSB.BR)

EVS RÉVISE SES PERSPECTIVES POUR 2020 EN RAISON DE L'ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS ET ANNONCE L’ANNULATION DU PAIEMENT DU DIVIDENDE FINAL 2019 EN MAI

EVS Broadcast Equipment annonce que, compte tenu de la pandémie de maladie à coronavirus, les prévisions initiales de chiffre d’affaires de 100 à 120 millions d'euros en 2020 ne seront pas atteintes.

Nos trois piliers de marché de chiffre d’affaire (fournisseurs de services en direct - LSP, entreprises d'audience en direct - LAB et location de grands événements - BER) sont profondément touchés par la pandémie.

Plusieurs grands événements sportifs de l'été sont reportés à 2021, ce qui devrait reporter le chiffre d’affaires y afférant pour EVS de 2020 à 2021. EVS avait annoncé en début d'année que son carnet de commandes au 31 décembre 2019 comprenait 12,3 millions d'euros de commandes de location de grands événements à reconnaître en 2020. Il convient de noter que ces événements sont reportés et non pas annulés. Les développements de produits déjà réalisés seront alors réutilisés et les revenus prévus seront en principe reportés de 2020 à 2021.

En raison de l'annulation et du report de plusieurs 'événements en direct (sport, concerts, spectacles), plusieurs clients prestataires de services (LSP - Live Service Providers) ont réduit leur niveau d’activité et leur priorité est de maintenir leur personnel prêt pour la période de reprise. Leurs dépenses en achat de nouveaux équipements est dans beaucoup de cas reportées à plus tard.

Certains de nos clients LAB (Live Audience business) souffrent également. De nombreux stades, des universités et des collèges ne sont plus autorisés à organiser d'événements en direct dans leurs locaux. Sur une note positive, beaucoup de broadcasters News voient leur audience atteindre des sommets en raison du confinement, ce qui se traduit par une continuité de commandes de certaines de nos solutions.

Compte tenu de la concentration potentielle future des événements en direct lorsque les mesures de confinement seront assouplies, la possiblité existe que aussi bien les clients LAB et les clients LSP aient besoin à ce moment d’acquérir plus d'équipements.

À ce stade et compte tenu de la dynamique décrite ci-dessus et de l'incertitude quant à la manière dont cette crise pourrait se dérouler et à sa durée, EVS a décidé pour l’instant de ne pas publier de prévisions de chiffre d’affaire pour l'année 2020.

Compte tenu des circonstances, les dépenses opérationnelles continuent d’être gérées de près et EVS s'attend à ce que ces charges d’exploitations diminuent légèrement par rapport à 2019.

Impact sur la politique de dividende établie en 2018 :

Compte tenu des conditions exceptionnelles du marché, le conseil d’administration d’EVS décide d’annuler le paiement du dividende 2019 brut final de 0,50 euro prévu pour mai 2020. Cette décision sera soumise à l’approbation de l’Assemblée générale ordinaire prévue le 19 mai 2020.



Un dividende intérimaire brut de EUR 0.50 a déjà été payé en novembre 2019.



Il est toujours prévu de distribuer un dividende brut total de 1,00 EUR pour les années fiscales 2020 et 2021, sous réserve des conditions du marché.

Le programme de rachat d’actions annoncé le 24 octobre 2018 se poursuit comme prévu. Au 24 mars 2020, EVS a acheté 455.210 actions à un prix moyen de 19,8083 euros, ce qui représente au total 9.016.956 euros.

Depuis le 16 mars dernier, suite à l’étendue de l’épidémie de Corona Virus à travers le monde et aux différentes mesures de confinement, la plupart des équipes EVS travaille à domicile, et une partie des installations d’EVS incluant le siège de Liège, sont partiellement fermés. La société a pris l’ensemble des mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la santé de ses équipes, tout en garantissant une continuité de ses activités, ainsi que le maintien des livraisons des commandes et du support de ses clients.

A propos d’EVS

EVS est mondialement reconnu comme le leader des technologies vidéo pour les productions en direct diffusées à la télévision et via les nouveaux médias. Notre passion et notre objectif sont d'aider nos clients à créer des histoires immersives qui suscitent le meilleur retour sur émotion. Grâce à une large gamme de produits et de solutions, nous diffusons chaque jour, en temps réel, les images de sport en direct les plus captivantes, des émissions de divertissement sensationnelles et du contenu d'actualités de premier plan. Basée en Belgique, EVS a également des bureaux en Europe, au Moyen-Orient, en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord. EVS commercialise ses produits et assure leur support dans plus de 100 pays. EVS est une société anonyme cotée sur Euronext Bruxelles : EVS, ISIN : BE0003820371. Pour plus d’informations, visitez le site www.evs.com

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Yvan ABSIL, Directeur Financier

EVS Broadcast Equipment S.A., Liège Science Park, 13 rue du Bois Saint-Jean, B-4102 Seraing, Belgique

Tél : +32 4 361 70 00. E-mail : corpcom@evs.com ; www.evs.com

Pièce jointe