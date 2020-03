Marimekko Oyj, Sisäpiiritieto, 25.3.2020 klo 8.35



MARIMEKKO PERUU 13.2.2020 ANTAMANSA TULOSOHJEISTUKSEN



Marimekko Oyj arvioi 13.2.2020 julkaistussa tilinpäätöstiedotteessaan Marimekko-konsernin liikevaihdon vuonna 2020 olevan edellisvuotista korkeampi ja vertailukelpoisen liikevoiton olevan suunnilleen edellisvuoden tasolla tai korkeampi.



Marimekko arvioi tilinpäätöstiedotteessaan, että koronavirusepidemia (COVID-19) voi vaikuttaa kuluttajien ja kumppanien ostokäyttäytymiseen ja sitä kautta yhtiön myyntiin ja kannattavuuteen.



Marimekko arvioi nyt, että yhtiön päämarkkina-alueilla vaikuttava koronaviruspandemia on selvästi heikentänyt kulutuskysyntänäkymiä kaikilla markkina-alueilla ja on epätodennäköistä, että Marimekon aiemmin antama ohjeistus toteutuu. Pitkittyessään pandemialla on merkittävät vaikutukset yhtiön myyntiin ja kannattavuuteen.



Marimekko peruu 13.2.2020 antamansa näkymät vuodelle 2020 johtuen ainoastaan koronaviruspandemian arvioitujen vaikutusten seurauksista. Nopeasti muuttuvan tilanteen vuoksi tarkkaa arviota vaikutuksista liiketoimintaan ei ole parhaillaan mahdollista antaa. Marimekko täsmentää näkymiään vuodelle 2020 sitten, kun vaikutuksia voidaan arvioida luotettavammin.



”Elämme tällä hetkellä täysin poikkeuksellista aikaa koronaviruksen levitessä ympäri maailmaa. Henkilöstömme ja asiakkaidemme terveys ja hyvinvointi ovat prioriteettimme. Samalla kun ratkaisemme uusia tilanteita nopeasti muuttuvissa olosuhteissa, me marimekkolaiset jatkamme määrätietoisesti yhtiömme edelleen pitkällä aikavälillä valoisalta näyttävän tulevaisuuden rakentamista. Vahva taseemme ja vakavaraisuutemme auttavat meitä kohtaamaan tämän kriisin, ja olen luottavainen, että Marimekko selviää sen yli vahvana. Pitkäaikaisen työmme ansiosta olemme kilpailijoihimme verrattuna nähdäkseni vahvempia kuin koskaan aikaisemmin,” sanoo Marimekon toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko.



Marimekon osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta julkistetaan torstaina 14.5.2020 klo 8.00.



MARIMEKKO OYJ

Konserniviestintä



Anna Tuominen

Puh. 040 584 6944

anna.tuominen@marimekko.com





JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet



Marimekko on suomalainen lifestyle-designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Marimekko-tuotteita myydään noin 40 maassa. Vuonna 2019 tuotteiden brändimyynti oli 251 miljoonaa euroa ja yhtiön liikevaihto 125 miljoonaa euroa. Marimekko-myymälöitä on noin 150 eri puolilla maailmaa. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja Aasian-Tyynenmeren alue. Konsernin palveluksessa on noin 450 henkeä. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.com