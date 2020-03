Marimekko Oyj, Lehdistötiedote, 25.3.2020 klo 8.45



Marimekon päämarkkina-alueilla vaikuttava koronavirus-pandemia on selvästi heikentänyt kulutuskysyntänäkymiä, ja sitä kautta tarjolla olevan työn määrää vähittäiskaupan puolella. Pitkittyessään sillä voi olla merkittävät vaikutukset yhtiön myyntiin ja kannattavuuteen.



Henkilöstön ja asiakkaiden terveys ja hyvinvointi ovat Marimekon prioriteetti. Yhtiö on sulkenut väliaikaisesti omat vähittäismyymälänsä USA:ssa, Australiassa, Saksassa, Norjassa ja Tanskassa, ja sulkee väliaikaisesti myös Suomen ja Ruotsin omat vähittäismyymälänsä tällä viikolla.



Sopeuttaakseen henkilöstömäärän tarjolla olevan työn määrään, sekä minimoidakseen koronaviruspandemian (COVID-19) negatiiviset taloudelliset vaikutukset liiketoimintaansa, Marimekko käynnistää yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 8 luvun mukaiset yhteistoimintaneuvottelut kotimaan vähittäiskauppaketjussaan, mukaan lukien vähittäiskaupan tukitoiminto, koskien enintään 90 päivän määräaikaisia lomautuksia. Vastaavanlaisia henkilöstön sopeuttamistoimenpiteitä aloitetaan myös yhtiön vähittäismyynnin organisaatioissa Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa, Saksassa, Yhdysvalloissa sekä Australiassa. Lisäksi yhtiö tarkastelee kaikkia kiinteitä kulujaan.



”Koronavirus-pandemia on meitä kaikkia koskettava inhimillinen kriisi, jonka vaikutukset myös talouteen ja kulutuskysyntään – erityisesti poikkeustilanteen pitkittyessä – ovat mittavat. Marimekolla on vahva tase ja olemme vakavarainen yhtiö kaikkien marimekkolaisten viime vuosien aikana tekemän hyvän työn ansiota. Tästä huolimatta tämä poikkeuksellinen tilanne vaikuttaa myös meihin. Tämän vuoksi meidän on ryhdyttävä valitettaviin toimenpiteisiin henkilöstön sopeuttamiseksi tarjolla olevan työn määrään turvataksemme yhtiömme taloudellinen asema ja sitä kautta pitkällä aikajänteellä työpaikkamme mahdollisimman suuressa mittakaavassa. Tästä haastavasta tilanteesta huolimatta olen täysin vakuuttunut siitä, että Marimekko pääsee tämän vaikean ajan yli kilpailukykymme ja ainutlaatuisen kulttuurimme – marihengen – tukemana”, sanoo toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko.



Aloitettavat yhteistoimintaneuvottelut koskevat Marimekon koko vähittäiskaupan henkilöstöä Suomessa, mukaan lukien vähittäiskaupan tukitoiminto.



Toimenpiteet saattavat johtaa henkilöstön määräaikaisiin lomautuksiin joko koko- tai osa-aikaisesti.



Joulukuun 2019 lopussa Marimekon kotimaan vähittäiskaupan organisaatioon, tukitoiminto mukaan lukien, kuului yhteensä 189 henkilöä (kokoaikaisiksi muutettuna) ja vähittäiskauppa muilla markkina-alueilla työllisti, tukitoiminnot mukaan lukien, yhteensä 86 henkilöä. Neuvottelut Suomessa alkavat 30.3.2020 ja niiden arvioidaan kestävän enintään 14 päivää.



Toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko





