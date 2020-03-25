加州圣何塞, March 25, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 出于新冠病毒大流行引发的健康和安全考虑，领先的半导体测试设备供应商Advantest Corporation（TSE：6857）已宣布推迟其原定在亚利桑那州斯科茨代尔举行的VOICE 2020开发者大会。会期两天的大会现定于2020年9月29-30日举行，专题讨论日定于10月1日。VOICE 2020的举办地点仍然定在蒙露西亚的斯科茨代尔欧姆尼温泉度假酒店（Omni Scottsdale Resort & Spa）。



“尽管我们都面临着冠状病毒带来的独特的新挑战，但Advantest和VOICE组委会仍专注于今年的大会带来内容丰富的议程安排，”Advantest全球营销传播副总裁兼VOICE 2020开发大会代言人Judy Davies表示。“我感谢场馆合作伙伴、赞助商、主旨发言人、演讲人，以及从活动聘请的艺人和音乐家到我们自己工作人员和委员会成员在内的每一个参与者。每个人都团结在一起，通过协作和支持来确定最后的细节。我确信，我绝不可能找到比这些人员和企业更加投入、热忱、勤奋的合作伙伴。我们同舟共济，我们也能共克时艰。”

VOICE活动安排不变

VOICE开发者大会由测试工程师为测试工程师而设计，其核心仍是广泛的学习和联谊沟通机会：包括来自11个国家28家企业的作者带来超过60项演讲的 技术议程 、一项合作伙伴展会、自助式科技展示、创新内容的主旨演讲和社交机会，以及一次全天专题研讨会。

技术议程将涵盖众多热门话题，包括人工智能（AI）和SmarTest 8软件、直流参数和5G测试的新趋势，以及设备/系统级测试、测试方法、硬件和软件设计集成以及Advantest的T2000平台。专题讨论日的内容将包括5G/毫米波、V93000测试程序生成和功率/模拟设备测试。此外，VOICE大会上的自助式科技展示台将让参与者有机会直接与Advantest的产品专家互动。

主旨演讲

原定发音的所有主旨演讲人均已确认能够在新定日期出席VOICE并发言。 9月29日的全体会议上将安排两项关于测试和技术未来的主旨发言。第一位发言人Steve Pateras是Synopsys测试自动化集团的营销副总监。他将做题为《测试在发展——实现自适应学习的新途径》的主旨发言。随后，专家研究员Kate Darling博士将在由VOICE 2020主赞助商EAG Eurofins Engineering Science赞助的主旨发言中探讨人类与机器人互动的未来发展。Darling博士是社交机器人技术领域的领先专家，研究对象是人类对机器人的情感反映。

在9月30日大会第二天的活动中，行业专家、VLSIresearch首席执行官兼董事长Dan Hutcheson将讨论众多话题，包括5G、物联网、AI和其他关键IC市场及行业趋势。Si Se Puede Foundation的STEM Initiatives副总裁Fredi Lajvardi随后将介绍他如何将几名高中生打造成机器人技术全国冠军团队。Lajvardi将以幽默而深情的风格回顾这一励志历程，描述接纳多元化和投资于人以帮助他们实现潜能的重要性。

关于主旨发言人的信息请见 https://voice.advantest.com/keynotes/ 。

联谊及活动

VOICE为注册与会者和赞助商提供了在两天的大会活动中进行联谊沟通的独特机会，这包括用餐和休息时段、充满活力的合作伙伴展会，以及一次场外欢迎招待会。 今年，参会者将受邀参加在 G Collection 举办的晚间活动。这是陈列Scott Gauthier私人汽车及珠宝藏品的博物馆，也是斯科茨代尔最独特的一处招待和用餐场所。著名当代风格小提琴家Gabi Holzwarth将在活动中表演。

参会须知 – 参会者重要注意事项

所有原定会期的参会注册对新日期均有效。已注册的与会者无需进行任何操作。

VOICE 2020的参会注册服务继续通过 https://voice.advantest.com/register/ 提供。提供团队优惠价格。要了解详情，请发送电子邮件至 mktgcomms@advantest.com 。

专题研讨会活动日的主题将随后发布，注册全天活动请登录 https://voice.advantest.com/workshop-day/ 。

在斯科茨代尔欧姆尼温泉度假酒店针对2020年5月原定会期的酒店预订将自动取消且不会收取任何罚金。有关重新预订酒店的最新信息和详细说明将于4月底在VOICE网站上公布。

赞助VOICE 2020

提供名额有限的赞助方套餐。要了解有关赞助VOICE 2020的更多信息，请访问 https://voice.advantest.com/opportunities/ 或联系Amy Gold： amy.gold@advantest.com 。

关于VOICE 2020开发者大会

VOICE由来自Advantest及其客户的志愿代表组成的指导委员会管理，面向不断扩大的Advantest V93000和T2000 SoC测试平台以及Advantest内存测试器、处理器和测试单元解决方案的国际用户和战略合作伙伴社区，是一项领先的会议活动。大会提供了一个独特的参与机会，最大程度地实现半导体测试操作的高效性和经济性。与会者获取并分享宝贵见解、建立长期合作关系并了解Advantest测试设备、处理器和应用程序的最新信息。

关于Advantest Corporation

Advantest（TSE：6857）是用于半导体设计和生产的自动测试及测量设备领先制造商，相关半导体产品运用于5G通信、物联网（IoT）、自动驾驶汽车、人工智能（AI）、机器学习、智能医疗设备等领域。 该公司的领先系统和产品被集成运用于世界上最先进的半导体生产线。公司还进行研发以应对新兴测试挑战应用，生产光掩模制造必不可少的多视觉计量扫描电子显微镜，并提供突破性的3D成像和分析工具。Advantest于1954年在东京成立，是一家在世界各地设有机构的全球性公司，承诺对国际社会做出可持续实践和社会责任贡献。更多信息请见 www.advantest.com 。