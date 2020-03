Selskabsmeddelelse 41 / 2020

25. marts 2020

NPinvestor.com forbereder lancering af ny discount crypto broker, der globalt set formentlig vil være det billigste sted at handle crypto coins.

Forretningsmodellen indebærer, at kunderne kan vælge mellem et ultralavt fee pr. handel, hvis de vil handle crypto, eller et fast fee, og så kan der ellers handles løs.

En crypto broker tilbyder de samme muligheder som en crypto Exchange, hvor nye investorer typisk har købt deres første crypto coins, men hvor der hos Selskabets nye crypto broker vil være bedre muligheder og vilkår for især kunder som er aktive tradere og investorer.

Med NPinvestors crypto broker kan tradere og investorer derved fokusere på det primære, nemlig på deres strategi og ikke på omkostningerne. Selskabet arbejder endvidere på andre features som forventes at være relevante for tradere og investorer inden for handel med crypto coins.

Lanceringen af den nye crypto broker sker i et samarbejde med London baseret partner med stor erfaring og historik fra de finansielle markeder og det forventes at kunne åbne for nye kunder inden for 4 til 6 uger.

Handlen med crypto coins er steget voldsomt i de senere år, og det anslås, at ca. 30-40 mio. mennesker globalt handler med crypto coins. NPinvestor vurderer at en broker som udbyder handel med crypto coins med særligt fokus på tradere og investorer, åbner for nye indtjeningsmuligheder, da antallet af tradere, deponering af penge og handelvolumen stiger kombineret med at der samtidig er stor volatilitet, er essentielt for en broker.

Selskabet vurderer imidlertid at udbydere af handel med crypto coins gennemgående præges af høj kurtage og store handelsomkostninger, som ofte er langt højere end ved handel med traditionelle aktiver så som FX eller aktier. Konkurrenters høje omkostninger ved handel med crypto coins gør det sværere for tradere at opnå afkast eller praktisere den handelsstrategi og -mønster som ønskes, men som ikke kan udføres pga. for høje omkostninger hos de tilgængelige crypto exchanges.

Jvf. tidligere meddelelser er selskabet igang med softwareudvikling inden for automatiseret handel med fokus på Copy trading af crypto coins.

Med lanceringen af den nye crypto broker forventer Selskabet at skabe et stærkere kommercielt grundlag og et internationalt vækstpotentiale med bedre betingelser, for at udvikle forretningen og øge indtjeningen.

Selskabet fastholder sine forventninger til en væsentlig forbedring af resultat før skat i 2020 i forhold til 2019.

Om NPinvestor.com A/S

NPinvestor.com A/S (NPinvestor gruppen) er en dansk fintech virksomhed indenfor trading- og investeringsmarkedet. Vi tilbyder nye og bedre muligheder for, at private og professionelle investorer kan handle, investere og pleje deres formue.

NPinvestor.com A/S er noteret på Nasdaq First North Growth Market Denmark. Ticker kode: NPINV

NPinvestor gruppen råder over egen fondsmæglervirksomhed med EU-licens reguleret af det danske finanstilsyn.

Yderligere oplysninger

NPinvestor.com A/S: Adm. direktør Jan F. Andersen, tlf.: 8830 0008, e-mail: jfa@npinvestor.com

Certified Advisor: Västra Hamnen Corporate Finance AB, tlf. + 46 40 200 250, e-mail: ca@vhcorp.se