March 25, 2020 05:00 ET

Valmet Oyj:n lehdistötiedote 25.3.2020 klo 11.00



Valmet ja Orora Limited ovat solmineet monivuotisen tehtaan kunnossapidon ulkoistussopimuksen, jolla Valmet jatkaa Ororan Botanyn tehtaan B9-kartonginvalmistuslinjan kunnossapidosta huolehtimista Uudessa Etelä-Walesissa Australiassa.

Kunnossapidon ulkoistussopimuksen lisäksi Valmet ja Orora ovat solmineet suorituskykysopimuksen, jolla haetaan selkeitä ja järjestelmällisiä tuotannon ja kunnossapidon parannuksia. Kumpaankin sopimukseen sisältyy Valmetin teollisen internetin ratkaisuja, jotka muodostavat reaaliaikaisen linkin asiakkaan ja Valmetin asiantuntijoiden välille prosessien optimointia varten. Sopimusten arvoa ei julkisteta. Uusittu kunnossapidon ulkoistussopimus tulee voimaan 1.7.2020.

”Valmet on yksi avainkumppaneistamme, joka on tukenut B9:n toimintaa ja parannuksia vuoden 2012 käynnistyksestä lähtien. Orora ja Valmet ovat tehneet tiivistä yhteistyötä ja saavuttaneet hyviä tuloksia tuotannon parantamisessa ja kustannusten vähentämisessä. Tämä on toinen kerta, kun kunnossapidon ulkoistussopimus ja suorituskykysopimus uusitaan, ja odotamme innolla menestyksellistä yhteistyön jatkoa Valmetin kanssa. Pyrimme nostamaan B9:n alan standardiksi tehokkuuden ja kustannusten suhteen”, sanoo toiminnoista vastaava päällikkö Craig Nicol Botanyn tehtaalta.

”Olemme vahvasti sitoutuneet ja integroituneet B9-tiimiin ja olemme työskennelleet tiiviisti yhdessä saadaksemme aikaan jatkuvia tuloksia kaikilla alueilla koneen käynnistyksen jälkeen. Tehtaan kunnossapitosopimuksen uusiminen on paras tunnustus kuluneiden vuosien saavutuksista yhdessä Ororan kanssa. Osallistumme mielellämme yhteiselle matkalle B9-tiimin kanssa optimoidaksemme jatkuvasti tiimiemme, laitteiston ja prosessien suorituskykyä”, sanoo Jaegen Peet, Valmetin Australian ja Uuden-Seelannin alueen johtaja.

Suorituskykysopimus vahvistaa pitkäaikaista liikesuhdetta

Valmet on aiemmin toimittanut Ororalle koko B9-pakkauskartonkilinjan, joka käynnistettiin vuonna 2012. Käynnistyksen jälkeen Valmet otti kokonaisvastuun kunnossapitotoimintojen perustamisesta, tehtaan kunnossapitopalveluista, useiden parannusprojektien hallinnasta sekä tehtaan apujärjestelmistä.

Nykyinen suorituskykysopimus uusittiin toistamiseen vuonna 2019, jolloin määritettiin konkreettiset tavoitteet tuotanto- ja kustannustehokkuuden parantamiseksi. Yhteistyön tulokset ovat olleet hyvät: aiempi vuosituotantoennätys rikottiin vuonna 2019 ja uusi 24 tunnin tuotantoennätys saavutettiin tammikuun puolivälissä vuonna 2020.

Suorituskykysopimus sisältää pääsyn Valmetin asiakasportaaliin, jossa kumpikin osapuoli voi käyttää teollisen internetin ratkaisuja ja visualisoitua dataa helposti ja nopeasti. Vaikka Valmetin etäpalvelut ovat olleet käytössä koneen käynnistyksestä lähtien, tarjoaa Valmetin suorituskykykeskus asiakkaalle nyt uuden kanavan, jonka kautta Valmetin asiantuntijoilta saa tapauskohtaista etätukea. Uusi sopimus sisältää myös kattavat ja laajennetut automaatiopalvelut.

Tietoja Orora Limitedistä

Orora Limited on pörssiyhtiö, joka tarjoaa räätälöityjä pakkaamisen ja visuaalisen viestinnän ratkaisuja. Yhtiöllä on yli 6 800 työntekijää seitsemässä maassa. Ororan pääkonttori sijaitsee Melbournessa Australiassa, ja sen osakkeet noteerataan Australian arvopaperipörssissä.

Ororan Uudessa Etelä-Walesissa sijaitseva Botanyn tehdas tuottaa laadukasta kierrätettyä pakkauspaperia, joka jalostetaan suurimmaksi osaksi aaltopahviksi Ororan kuitupakkaustoiminnossa Australiassa ja Uudessa-Seelannissa.

Japanilaisen Nippon Paper Group -yhtiön on ilmoitettu solmineen sopimuksen Ororan kuitupohjaisen kartonkipakkausliiketoiminnan ostamisesta Australiassa ja Uudessa-Seelannissa. Sopimuksen osapuolena on Nippon Paperin tytäryhtiö Paper Australia (AP). Kaupan odotetaan astuvan voimaan maaliskuussa 2020 päättyvän tilivuoden aikana.

