CALGARY, Alberta, 25 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cenovus Energy Inc. (TSX : CVE) (NYSE : CVE) a annoncé aujourd’hui que sa prochaine assemblée annuelle des actionnaires (l’assemblée des actionnaires) se tiendra désormais sous forme virtuelle uniquement. L’assemblée des actionnaires se tiendra à l’heure et à la date prévues initialement, le 29 avril 2020 à 13 h, heure des Rocheuses (HR); toutefois, elle sera maintenant tenue dans un format où les actionnaires inscrits et les fondés de pouvoir dûment nommés peuvent uniquement assister et participer à l’assemblée virtuellement, au moyen d’une webdiffusion audio en direct. L’échéancier et le processus de vote par procuration demeurent inchangés. Nous rappelons aux actionnaires que les formulaires de procuration remplis doivent être reçus au plus tard à 13 h (HR), le 27 avril 2020.



En raison des répercussions sans précédent de la maladie à coronavirus 2019, également appelée COVID‑19, et en conformité avec les recommandations des autorités de santé publique canadiennes d’annuler les regroupements publics importants, Cenovus procède à la transition de son assemblée des actionnaires pour en faire une assemblée virtuelle uniquement afin d’aider à atténuer les risques pour la santé et la sécurité de notre collectivité, de nos actionnaires, de nos employés et de nos autres parties prenantes. Les administrateurs et la direction de Cenovus estiment que ce format offrira aux actionnaires la possibilité d’assister à l’assemblée des actionnaires de cette année de façon plus sécuritaire compte tenu des restrictions en cours visant les déplacements et les regroupements publics ainsi que des préoccupations sur le plan de la santé. Même si les actionnaires ne pourront pas assister à l’assemblée des actionnaires en personne, ils pourront tous participer dans une même mesure à l’assemblée et communiquer avec les administrateurs et la direction de Cenovus au moyen de la webdiffusion audio, peu importe leur emplacement géographique et leur actionnariat.

Les actionnaires inscrits et les fondés de pouvoir dûment nommés, y compris les actionnaires non inscrits qui ont dûment nommé un tiers fondé de pouvoir, pourront assister à l’assemblée des actionnaires, poser des questions et voter, en temps réel, en ligne au https://web.lumiagm.com/103059241 en inscrivant leur numéro de contrôle à 15 chiffres fourni dans leurs documents relatifs à l’assemblée et le mot de passe « cenovus2020 » (sensible à la casse). Les actionnaires non inscrits (véritables) (soit les actionnaires qui détiennent leurs actions ordinaires de Cenovus par l’entremise d’un courtier, d’un courtier en placement, d’une banque, d’une société de fiducie, d’un dépositaire, d’un prête-nom ou d’un autre intermédiaire) qui ne se sont pas dûment nommés fondés de pouvoir pourront assister à l’assemblée des actionnaires en tant qu’invités, mais les invités ne pourront pas voter ni poser de questions à l’assemblée. La grande majorité de nos actionnaires votent par procuration avant l’assemblée des actionnaires en utilisant les différentes méthodes de vote mises à leur disposition par Cenovus, qui demeurent toutes disponibles. Nous invitons les actionnaires à continuer de voter par procuration avant la tenue de l’assemblée.

De plus amples renseignements sur la façon de voter, de modifier ou de révoquer votre vote, de nommer un fondé de pouvoir et d’assister à l’assemblée des actionnaires virtuelle et sur d’autres questions générales relatives aux procurations sont disponibles dans le document ci-joint intitulé Assister et voter à la webdiffusion virtuelle ou sur cenovus.com, sous l’onglet News releases .

Cenovus Energy Inc. est une société pétrolière et gazière intégrée canadienne. Elle est engagée à maximiser la valeur en développant ses actifs de façon durable, sécuritaire, novatrice et rentable et en intégrant des facteurs en matière d’environnement, de société et de gouvernance dans ses plans d’affaires. Ses activités comprennent des projets de sables bitumineux au nord de l’Alberta, qui ont recours à des méthodes spécialisées pour le forage et le pompage de pétrole à la surface, ainsi qu’une production bien établie de pétrole et de gaz naturel en Alberta et en Colombie-Britannique. La société a également une participation de 50 % dans deux raffineries américaines. Les actions de Cenovus sont négociées sous le symbole CVE et sont inscrites à la cote des bourses de Toronto et de New York. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le cenovus.com .

