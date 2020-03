MONTRÉAL, 25 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- En réponse à la crise reliée au COVID 19, TechnoMontréal fait appel aujourd’hui à toutes les entreprises, organisations et individus oeuvrant dans la sphère de l’innovation à s’unir et à proposer des solutions technologiques afin de relever les défis auxquels nous faisons face. La grappe industrielle des technologies du Grand Montréal invite les membres de l’industrie de tout le Québec à contribuer au « Mur des innovations québécoises » : une plateforme accessible à tous qui a pour objectif de créer un point unique de référence en termes de solutions technologiques aux différents domaines touchés par la crise en lien avec la pandémie.



« Devant cette crise de santé mondiale, il est impératif que les membres de l’industrie de la technologie se rallient afin de mettre leur expertise au service de la population. La collaboration est essentielle plus que jamais », a déclaré François Borrelli, président-directeur général de TechnoMontréal.

Cet effort collectif vise à mobiliser les acteurs du domaine de la technologie pour faire face à différents enjeux liés au COVID-19. Ce catalogue de solutions innovantes sera partagé aux gouvernements fédéral, provincial et municipal, ainsi qu'à l'ensemble de l'écosystème. Le Mur contribuera à trouver des moyens tangibles pour contrer les difficultés présentes dans différents domaines, notamment celles du télétravail, du commerce de détail, de l’éducation en ligne, de la santé, de l’isolement social et de la cybersécurité.

Il est possible de contribuer dès maintenant au Mur des innovations : https://technomontreal.com/programmes/le-mur-des-innovations-technologiques-quebecoises/ .

À propos de TechnoMontréal

TechnoMontréal, la grappe industrielle des technologies du Grand Montréal, a le mandat de mobiliser l’écosystème pour mettre en œuvre des stratégies qui accélèrent l’innovation, la compétitivité, la croissance et le rayonnement de l’industrie créatrice de plus de 107 500 emplois dans le Grand Montréal.L’organisation réunit les intervenants des secteurs des technologies de la mobilité durable, de la santé connectée et du e-commerce, provenant des secteurs privé, institutionnel et public. Ensemble, ils répondent à des objectifs communs par des projets structurants pilotés par l’industrie.



technomontreal.com

@TechnoMontréal

Pour plus d’information



Alexandra Johnston

514-700-5550, poste 557

alexandra@mercureconseil.ca