Nasdaq OMX Copenhagen Skjern, 25. marts 2020

Nikolaj Plads 6

1007 København K



Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2020









Covid-19 har skabt væsentlig usikkerhed i de økonomiske forhold, herunder faldende kurser på realkreditobligationer, udvidede kreditspænd på erhvervsobligationer, samt forventede højere nedskrivninger. Derfor vælger banken at suspendere de tidligere udmeldte forventninger.



Tidligere forventede banken et basisresultat i intervallet 125 – 140 mio. kr. og et resultat før skat i intervallet 115 – 130 mio. kr. under forudsætning af positive kursreguleringer i niveauet 5 mio. kr. og nedskrivninger i intervallet 15 – 20 mio. kr.



Banken offentliggør 30. april 2020 kvartalsrapport efter 1. kvartal 2020.



Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede.



Med venlig hilsen

Skjern Bank



Per Munck

Bankdirektør



munck@skjernbank.dk

Tlf. 2173 3004





Vedhæftet fil