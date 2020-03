MONTRÉAL, 25 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xebec Adsorption Inc. (TSXV : XBC) (« Xebec »), fournisseur mondial de solutions énergétiques propres, a annoncé aujourd’hui qu’il figurait parmi les fournisseurs de « services prioritaires » et qu’il poursuivrait ses activités de fabrication à Blainville, au Québec.



Le 23 mars 2020, le premier ministre du Québec, M. François Legault, a annoncé la fermeture de toutes les entreprises non prioritaires à compter du 24 mars à minuit. En vertu des dispositions du mandat, Xebec est considéré comme une entreprise prioritaire, étant un fournisseur d’équipements et de services indispensables auprès des secteurs clés de l’énergie, des soins de santé et des produits pharmaceutiques.

Xebec a fourni plus de 10 000 pièces d’équipement qui sont utilisées actuellement par les organisations se trouvant en première ligne de l’épidémie mondiale.

Les services offerts par la division industriel qu’offre Xebec en fait un fournisseur principal dans divers types d’équipements indispensables au fonctionnement des organisations essentielles. Par exemple, Xebec est l’un des principaux fournisseurs de systèmes de purification d’air dédiés au domaine médical, comptant plus de 100 installations dans des hôpitaux du Québec, ainsi que des systèmes en Colombie-Britannique, en Alberta et dans d’autres provinces canadiennes.

De plus, d’autres produits de Xebec sont utilisés dans les secteurs de l’alimentation et des boissons, de la fabrication pharmaceutique, des raffineries de pétrole, de la production de pâtes et papiers, de la production d’électricité, et du transport et de la distribution de gaz naturel au Canada et en Amérique du Nord. Tous ces domaines sont considérés comme des « entreprises et services prioritaires » par le Gouvernement du Québec et sont indispensables à notre société dans le cadre de cette situation sans précédent.

Les activités de fabrication et de maintenance de Xebec sont essentielles afin de soutenir ces entreprises. Par conséquent, nos usines de fabrication au Québec travaillent presque à plein rendement.

Nouvelle mise à jour sur les activités mondiales

Pour faire suite à notre dernière mise à jour du 16 mars 2020, notre usine à Shanghai, en Chine, est complètement opérationnelle. Les livraisons ont recommencé il y a 3 semaines et demie et continuent à augmenter.

Les activités de fabrication de notre filiale italienne sont toujours suspendues et la date de reprise a été reportée. Xebec prévoit que ces activités reprendront au plus tôt à la mi-avril.

Tout comme Xebec au Québec, notre filiale Compressed Air International Inc., basée à Toronto, restera ouverte en tant qu’entreprise prioritaire. Les activités de CDA Systems à Livermore, en Californie, ont été suspendues. En ce moment, cette récente acquisition de Xebec propose uniquement des services de maintenance et d’urgence sur place.

Xebec reste bien positionné pour faire face à ces perturbations grâce à un bilan solide qui comprend plus de 20 millions de dollars en liquidités. De plus, Xebec dispose de 18 millions de dollars de bons de souscription non exécutés, pouvant être exercés à 1,05 $ et 1,85 $ au cours des 4 prochains mois. Notre carnet de commandes s’élève à 95,1 millions de dollars (en date du 28 janvier 2020).

L’entreprise continue de suivre l’évolution de la situation et fournira d’autres mises à jour si ses opérations devaient être affectées de manière significative.

Citations :

« Nous traversons une période sans précédent et Xebec s’engage à contribuer à la lutte contre le Covid-19, tout en assurant la continuité de ses activités. Nous devons tous contribuer à soutenir les travailleurs de première ligne, qui risquent leur vie chaque jour pour combattre le virus et prendre soin des malades et des personnes vulnérables.

Beaucoup considèrent Xebec comme un leader dans le domaine des technologies propres et des énergies renouvelables, mais lorsque l’entreprise a été fondée il y a 50 ans, elle se spécialisait dans les systèmes d’air comprimé industriels. Aujourd’hui, nous continuons à soutenir cette industrie avec des produits d’air comprimé et à offrir des systèmes de systèmes de purification d’air dédiés au domaine médical, dont plus d’une centaine sont en service au Canada. De plus, nous avons mis notre capacité de production à la disposition des gouvernements du Canada et du Québec afin de fournir des concentrateurs d’oxygène et des systèmes de purification d’air dédiés au domaine médical. Si on devait connaître une pénurie ou un manque d’équipements, nous serions prêts à les fabriquer. Nous sommes fiers de contribuer à la cause et nous travaillerons avec diligence pour nous assurer que nous pourrons continuer à le faire dans les mois à venir.

En nous basant sur ce que nous avons appris de la Chine, nous avons pris des dispositions pour prioriser la protection de nos employés, de nos clients et de nos partenaires. Tout notre personnel administratif et commercial travaille désormais à domicile. Pour notre personnel de fabrication, nous avons mis en place des règlements et directives stricts en vue de réduire les risques, conformément à la réglementation gouvernementale. Nous devons être unis, car le besoin d’agir se fait chaque jour plus pressant. »

– Kurt Sorschak, président et directeur général, Xebec Adsorption Inc.

