March 25, 2020 08:15 ET

ROBIT OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 25.03.2020 KL0 14.15

ROBIT KÄYNNISTÄÄ YT-NEUVOTTELUT LOMAUTUKSISTA SUOMESSA

Robit käynnistää Suomen yksiköissään yhteistoimintaneuvottelut mahdollisista lomautuksista koronaviruksen aiheuttamista vaikutuksista johtuen. Neuvottelujen piiriin kuuluu yhtiön koko Suomen henkilöstö, yhteensä noin 65 henkilöä kaikista henkilöstöryhmistä. Mahdolliset lomautukset ovat määräaikaisia ja kestoltaan enintään 90 päivää. Suomen lisäksi myös yhtiön ulkomaisissa yksiköissä tehdään toimenpiteitä tarpeen mukaan.

”Tuotteidemme kysynnän muutosten ja liiketoiminnan näkymien ennakointi on tällä hetkellä vaikeaa johtuen koronaviruksen synnyttämästä epävarmuudesta. Robit varautuu kuitenkin pandemian aiheuttamaan mahdolliseen kysynnän vähenemiseen. Pandemian aiheuttamat muutokset liiketoimintaympäristössä saattavat vaikeuttaa raaka-aineiden ja komponenttien saatavuutta sekä logistiikkaa ja täten hidastaa normaalia työn etenemistä.”, toteaa CEO Tommi Lehtonen.

Neuvottelut alkavat 27.3.2020. ja kestävät maksimissaan kaksi viikkoa. Lomautettavien tarkka määrä sekä lomautusten pituus ja muoto ratkeavat neuvotteluissa.

Robit Oyj

Tommi Lehtonen, CEO

Lisätiedot:

Tommi Lehtonen, CEO

Puh. +358 40 724 9143

tommi.lehtonen@robitgroup.com

