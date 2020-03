MONTRÉAL, 25 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- TC Transcontinental (TSX: TCL. A TCL. B) fait le point sur l'impact de la pandémie mondiale COVID-19 sur ses activités.



« Depuis le début de l'épidémie de COVID-19, a déclaré François Olivier, président et chef de la direction de TC Transcontinental, notre objectif a été de contribuer de manière responsable à l'effort mondial visant à stopper la pandémie, à protéger la santé de nos employés et de leurs familles et à assurer la continuité de nos activités en toute sécurité. Nous avons déployé des mesures préventives dans toute l'entreprise et je suis reconnaissant envers nos gestionnaires et nos employés pour leur dévouement en matière de santé et de sécurité, et pour leur travail de soutien aux activités de nos clients. »

Dans le secteur de l'emballage, qui représente environ la moitié de nos revenus, la grande majorité de nos opérations soutiennent l'industrie alimentaire, un secteur vital considéré comme essentiel par les gouvernements. Alors que certains de nos autres secteurs verticaux connaissent une baisse de volume en raison des restrictions gouvernementales ou du ralentissement économique, nos secteurs verticaux liés à l'alimentation fonctionnent à haute capacité.

Dans le secteur de l'imprimerie, les mesures annoncées par les gouvernements du Québec et de l’Ontario pour fermer toutes les entreprises et tous les services non essentiels à compter de minuit le 24 mars, pendant deux semaines en Ontario et trois semaines au Québec, entraînent une réduction temporaire importante des activités d'impression et environ 1 600 mises à pied temporaires. Par ailleurs, TC Transcontinental continue, à la demande des gouvernements, à servir ses clients dans les entreprises et services identifiés comme essentiels.

Dès le début, nous avons activé notre cellule de crise et déployé activement notre plan de gestion de crise et de communication à l'échelle de l'entreprise. La haute direction examine la situation quotidiennement, traite les problèmes soulevés par nos dirigeants et nos employés, entreprend de nouvelles actions préventives et met à jour nos directives de sécurité si nécessaire. Des comportements sûrs et responsables, tels que la réduction au minimum des déplacements, l'imposition de quarantaines, le maintien de la distance sociale et le maintien d'un environnement de travail propre, nous ont permis d’offrir un environnement sûr et sécurisé dans nos installations.

« Nous savons qu'il est de notre devoir de contribuer à l'effort collectif, a conclu François Olivier. Nous soutenons les gouvernements dans leurs actions, ainsi que nos clients qui fournissent des services essentiels. Nous espérons que les mesures de santé publique seront respectées et auront l'effet souhaité, et qu'un retour à la normale aura lieu bientôt. »

À propos de TC Transcontinental

