VANCOUVER, Colombie-Britannique, 25 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Champignon Brands Inc. (« Champignon » ou la « société ») (CSE : SHRM) (FWB : 496) (OTC : SHRMF), une entreprise axée sur le bien-être et spécialisée dans la formulation d’une gamme de produits pour la santé à base de champignons médicinaux, ainsi que dans les nouvelles plateformes de livraison pour les industries pharmaceutique et nutraceutique, continue de renforcer son comité consultatif spécial grâce à la nomination d’experts qualifiés en formulation chimique, en administration transdermique, en psychothérapie, en mycologie et en pharmacologie moléculaire.

Champignon a le plaisir d’annoncer la nomination du Dr Joseph Gabriele, pharmacologue moléculaire spécialisé dans la transduction du signal au sein du système nerveux central, sur son comité consultatif spécial. Le Dr Gabriele, PhD, se spécialise dans les domaines de la pharmacologie moléculaire, de l’administration transdermique et de la chimie de formulation avec des molécules pharmaceutiques naturelles. Le Dr Gabriele défendra le développement et la commercialisation par la société de traitements à déclenchement rapide capables d’améliorer les résultats pour la santé. Ses antécédents aideront la société à élargir la portée de son comité consultatif pour inclure des produits novateurs tels que la kétamine, les anesthésiques et les plateformes d’administration adaptogènes.

Le comité consultatif spécial de Champignon évaluera les effets positifs potentiels que ses formulations de champignons médicinaux pourraient avoir sur les personnes souffrant d’indications telles que la dépression et le syndrome de stress post-traumatique (SSPT), ainsi que les troubles liés à la consommation d’alcool et de drogues.

Innovateur visionnaire et implacable, le Dr Gabriele a dirigé le développement d’une plateforme d’administration transdermique, le Delivra™, qui peut être adaptée pour distribuer des médicaments à travers la peau et dans le derme cutané, le système circulatoire ou les muscles. En tant que co-fondateur de Delivra Corp en 2007, le Dr Gabriele et son équipe ont développé une plateforme transdermique qui peut transporter de petits produits biologiques vers de grands peptides à travers les couches de la peau de manière ciblée et spécifique. En tant que partenaire industriel du Conseil national de recherches du Canada, le groupe du Dr Gabriele mène des recherches dans des laboratoires de biologie analytique et moléculaire situés au Québec et en Ontario, au Canada.

Le Dr Gabriele a reçu de nombreux prix tout au long de sa carrière en éducation, notamment une bourse d’études en pharmacologie de l’Institut de recherche en santé du Canada (IRSC), une bourse d’études supérieures du Canada du CRSNG et une bourse postdoctorale de la Fondation de la santé mentale de l’Ontario. En 2007, il a reçu le « New Investigator Award » de la part du Congrès international sur la recherche sur la schizophrénie et en 2008 le « New Investigator Award » du Hamilton Health Sciences. En 2018, le Dr Gabriele a reçu le prix Ernst & Young Entrepreneur of the Year in Health Care. Le Dr Gabriele possède une vaste expérience dans des entreprises en démarrage qui commercialisent des produits pour les sciences médicales et l’industrie des soins de santé.

« Tous les prix obtenus par le Dr Gabriele prouvent bien ses compétences, sa nature entrepreneuriale et sa recherche incessante de l’innovation médicale représentent les compétences souhaitées dont Champignon a besoin pour accélérer son entrée dans le domaine de la médecine psychédélique », a commenté Gareth Birdsall, PDG de Champignon Brands. « La nomination du Dr Gabriele nous équipe à la fois d’un chercheur médical renommé et d’un spécialiste chevronné de la formulation des PGC, ce qui nous permettra de poursuivre le développement de nos produits de santé infusés aux champignons, de nouveaux systèmes d’administration et d’éventuelles initiatives de découverte de médicaments. Champignon Brands devrait émerger comme un investissement d’impact qui pourrait non seulement changer la vie des gens, mais aussi révolutionner le visage de la médecine telle que nous la connaissons aujourd’hui. »

À propos de Champignon Brands Inc.

Champignon Brands Inc. (CSE : SHRM) est une entreprise axée sur la recherche spécialisée dans la formulation d’une gamme de produits de santé à base de champignons médicinaux, ainsi que de nouvelles plateformes de livraison de kétamine, d’anesthésiques et d’adaptogènes pour les industries de la nutrition, du bien-être et de la médecine alternative. Par le biais de sa gamme de produits de médecine alternative verticalement intégrée, Champignon poursuit le développement et la commercialisation de traitements à déclenchement rapide capables d’améliorer les résultats de santé pour des indications telles que la dépression et le syndrome de stress post-traumatique (SSPT), ainsi que les troubles liés à la consommation d’alcool et de drogues. Champignon continue de s’inspirer du principe de pérennité, car tous ses produits éligibles sont certifiés biologiques, sans OGM et végétaliens. Pour plus d’informations, visitez le site Web de la société au : www.ChampignonBrands.com .

Le CSE et le fournisseur de services d’information n’ont pas examiné et n’acceptent pas la responsabilité de l’exactitude ou de l’adéquation de cette version.

Mise en garde concernant les informations prospectives

À l’exception des déclarations de faits historiques, ce communiqué de presse contient certaines « informations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les informations prospectives sont souvent caractérisées par des mots tels que « planifier », « attendre », « projet », « avoir l’intention », « croire », « anticiper », « estimer » et d’autres mots similaires, ou des déclarations selon lesquelles certains événements ou conditions « peut » ou « se produira ». Les déclarations prospectives sont basées sur les opinions et les estimations à la date de leur déclaration et sont soumises à une variété de risques et d’incertitudes et à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements ou résultats réels diffèrent sensiblement de ceux anticipés dans les déclarations prospectives y compris, mais sans s’y limiter, les retards ou les incertitudes avec les approbations réglementaires, y compris celle du CSE. Il existe des incertitudes inhérentes aux informations prospectives, y compris des facteurs indépendants de la volonté de la Société. Rien ne garantit que les plans d’affaires des marques Champignon décrits dans ce communiqué de presse entreront en vigueur selon les modalités ou les délais décrits dans les présentes. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour les informations prospectives si les circonstances ou les estimations ou opinions de la direction devaient changer, sauf si la loi l’exige. Le lecteur est prié de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Des informations supplémentaires identifiant les risques et les incertitudes qui pourraient affecter les résultats financiers sont contenues dans les documents déposés par la société auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières, qui sont disponibles sur www.sedar.com.