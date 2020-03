Nasdaq Copenhagen A/S

Suspendering af Vestjysk Banks forventninger for regnskabsåret 2020





Som følge af udviklingen i COVID-19 situationen i Danmark såvel som i udlandet, har Vestjysk Bank valgt midlertidigt at suspendere de udmeldte forventninger til årsresultatet for 2020.

Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at vurdere den økonomiske betydning af de forskellige myndighedstiltag der iværksættes med henblik på at dæmme op for smittespredningen, hvorfor det heller ikke er muligt at vurdere betydningen for banken. Det anses for sandsynligt, at bankens nedskrivninger på udlån mv. vil blive højere end oprindeligt antaget, men det er på nuværende tidspunkt vanskeligt at kvantificere et niveau herfor.

Bankens kapitalgrundlag og likviditetsforhold er fortsat solide med en betydelig overdækning i forhold til de regulatoriske krav. Banken kan derfor støtte op om vores kunder i denne vanskelige tid.

Bankens basisindtjening har udviklet sig som forventet i de første to måneder af 2020.

Vestjysk Bank offentliggør regnskab for første kvartal den 13. maj. Banken venter til den tid at komme med en opdatering vedrørende 2020-prognosen.

