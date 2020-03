CE COMMUNIQUÉ NE PEUT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ AUX SERVICES DE FIL DE PRESSE AMÉRICAINS POUR FINS DE DIFFUSION AUX ÉTATS-UNIS.



LA PRAIRIE, Québec, 25 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Suivant les nouvelles directives émises par le Ministère de la Santé et des Services Sociaux (MSSS) du Québec, la direction de la société Vanstar (TSX.V : VSR) annonce que son partenaire IAMGOLD Corporation a cessé temporairement les travaux de forage en cours sur le projet Nelligan, situé dans la région de Chapais-Chibougamau, dans le nord du Québec.

Les travaux devraient reprendre dès que la situation relative au Covid19 sera en meilleur contrôle et plus sécuritaire pour les travailleurs.

Approximativement de 5,000 mètres ont été complétés avant l’arrêt des travaux. Les laboratoires étant également affectés par cet arrêt obligatoire, les résultats devraient prendre plus de temps pour les obtenir que d’ordinaire.

La société continue toutefois d’évaluer d’autres projets aurifères qu’elle compte éventuellement ajouter à son portefeuille. Il est à noter que les évènements actuels peuvent aussi apporter certaines opportunités d’acquisitions de projets aurifères à coût moindre.

« Cette malheureuse et terrible situation peut apporter son lot de malheur sans crier gare. Aussi, il est chaudement recommandé à tous d’éviter au maximum les contacts qui pourraient propager ce virus. Nous sommes vraiment désolés de ces circonstances et espérons que tout rentrera dans l’ordre le plus rapidement possible » de mentionner le CEO de la société, M. Guy Morissette.

Ce communiqué de presse a été lu et approuvé par Gilles Laverdière, géologue consultant et personne qualifiée selon la norme canadienne 43-101.

Sources :

Sébastien Plouffe, VP - Relations Publiques

splouffe@vanstarmining.com 514-947-2272

Gary Claytens, VP - Western Corporate Development 604-761-3233

info@rvanstar.com

(www.vanstarmining.com)