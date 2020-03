Copenhagen Capital A/S

March 25, 2020 09:38 ET

I henhold til § 29 i lov om værdipapirhandel har Copenhagen Capital A/S modtaget meddelelse om, at Henrik Rossing Lønberg med nærtstående gennem køb af stamaktier har ændret sin samlede ejerandel i Copenhagen Capital A/S.



Henrik Rossing Lønberg med nærtstående har oplyst at eje 2.544.904 stk. stamaktier i selskabet, svarende til 5,53% af den stemmeberettigede kapital i selskabet. Henrik Rossing Lønberg ejer fortsat under 5% af den nominelle aktiekapital i selskabet.

