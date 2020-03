March 25, 2020 10:00 ET

HMS Networks årsredovisning 2019 finns nu att läsa på hemsidan. Tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig för beställning i mitten av april och kan beställas från bolaget genom att skicka ett mejl till reception@hms.se . Den engelska versionen av årsredovisningen beräknas finnas på hemsidan i början av april.







För mer information, vänligen kontakta:

CEO Staffan Dahlström, telefon: 035-17 29 01

CFO Joakim Nideborn, telefon: 035-71 06 983





Denna information är sådan information som HMS Networks AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 mars 2020, kl. 15:00 CET.

HMS Networks AB (publ) är en marknadsledande leverantör av lösningar för industriell kommunikation och Industrial Internet of Things, IIoT. HMS utvecklar och tillverkar produkter under varumärkena Anybus®, Ixxat®, Ewon® och IntesisTM. Utveckling sker på huvudkontoret i Halmstad, Ravensburg, Nivelles, Igualada, Wetzlar och Buchen. Lokal försäljning och support sköts från säljkontor i Tyskland, USA, Japan, Kina, Singapore, Italien, Frankrike, Spanien, Nederländerna, Indien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea och Förenade Arabemiraten (UAE), samt genom ett världsomspännande nätverk av distributörer och partners. HMS sysselsätter över 600 personer och omsatte 1 519 MSEK under 2019. HMS är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, i kategorin Mid Cap, Information Technology.

