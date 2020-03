Seoses juhatuse liikmete Maret Tambeki ja Priit Lumani volituste lõppemisega 30.04.2020 ning juhatuse liikme Ando Voogma volituste lõppemisega 01.08.2020 ja vajadusega ühtlustada juhatuse liikmete teenistusperioodi, otsustas Nordecon AS nõukogu pikendada Maret Tambeki, Priit Lumani ja Ando Voogma volitusi juhatuse liikmetena kuni 30.04.2023.

Nordecon AS juhatus jätkab tööd neljaliikmelisena: Gerd Müller (esimees), Maret Tambek, Priit Luman ja Ando Voogma.

Nordeconi kontsern ( www.nordecon.com ) hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Rootsis, Soomes ja Ukrainas. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2019. aasta konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 234 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd ligi 690 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud NASDAQ Tallinna Börsi põhinimekirjas.