MONTRÉAL, 25 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Métaux NioBay inc. (« NioBay » ou la « Société ») (TSX-V : NBY) annonce la réalisation avec succès du programme de forage hivernal en date du 7 mars 2020. La Société a décidé de reporter les levés géophysiques sur ses propriétés James Bay Niobium et Valentine en raison du contexte actuel entourant la crise liée à la COVID-19.



FAITS SAILLANTS DU PROGRAMME D’EXPLORATION

Un total de sept trous (NBY 20-01 à -07) totalisant 3 090 mètres ont été forés afin de tester l’extension d’une zone à haute teneur en profondeur. La Société est ravie d’annoncer que l’ensemble des sept trous ont recoupé de la carbonatite minéralisée visible le long de la carotte de forage à des profondeurs variant de 108 à 243 mètres. Le pyrochlore est le minéral de niobium principal identifié. La zone de carbonatite minéralisée demeure ouverte en profondeur sur les trois sections forées. La profondeur verticale des intersections de carbonatite les plus profondes est de 370 mètres sous la surface.

Les résultats seront divulgués lorsque la compilation des analyses sera complétée et suite au processus d’assurance du contrôle et de la qualité. Un communiqué de presse présentant ces résultats, incluant des interprétations pertinentes des plans et des sections, sera publié dès que l’ensemble de l’information sera disponible.

De plus, NioBay a été accueillie le 5 mars par la Première Nation Moose Cree afin de fournir une mise à jour à la communauté, et afin de discuter du programme d’exploration et des opportunités de collaboration dans le futur. Notre présence et nos éclaircissements ont été bien reçus par les participants.

PROGRAMME DE GÉOPHYSIQUE

La Société planifie un levé géophysique magnétique à haute résolution sur les propriétés James Bay Niobium et Valentine. Le dernier levé sur James Bay date des années 1960. La propriété Valentine se trouve à proximité du barrage Otter, lequel est situé à environ 110 km au sud-est du projet James Bay. En 1967, les mêmes sociétés d’exploration qui ont découvert la propriété James Bay ont foré trois trous sur la propriété Valentine. L’un de ces trous s’est terminé dans une étendue de carbonatite minéralisée de 75 mètres qui semble ouverte en profondeur et latéralement. Le programme de géophysique est dorénavant prévu pour la deuxième moitié de 2020.

PERSONNE QUALIFIÉE

Le contenu technique de ce communiqué de presse a été vérifié et approuvé par Jacquelin Gauthier, géo. et personne qualifiée aux termes du Règlement 43-101. M. Gauthier est vice-président, géologie, de Métaux NioBay inc.

À PROPOS DE LES MÉTAUX NIOBAY INC.

Les Métaux NioBay inc. est une société d’exploration minière détenant une participation de 100 % dans le projet James Bay Niobium situé à 45 km au sud de Moosonee, dans les basses-terres de la baie James en Ontario. NioBay détient également une participation de 72,5 % dans le projet de niobium et de tantale Crevier situé au Québec et une participation directe de 49 % dans certains titres miniers situés dans les régions de Chibougamau et Normétal, au Québec, aux termes d’une convention de co-entreprise avec SOQUEM.

MISE EN GARDE

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse constituent des informations prospectives au sens des dispositions des lois sur les valeurs mobilières canadiennes. Ces déclarations sont forcément fondées sur plusieurs croyances, hypothèses et opinions de la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites et sont sujettes à de nombreux risques et incertitudes qui pourraient entraîner une différence importante entre les résultats réels et les événements futurs et ceux anticipés ou projetés. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives dans le cas où les croyances, estimations ou opinions, ou autres facteurs changeraient, excepté si la loi l’imposait.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.