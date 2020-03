COMUNICATO STAMPA 25 MARZO 2020

Italeaf: Il CDA approva la Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019

NAV pari a Euro 6,2 milioni. Ebitda pari a Euro 147 mila. Risultato netto pari a Euro - 316 mila.

I ricavi ammontano a Euro 1,1 milioni (Euro 11,8 milioni nel bilancio consolidato)

L'EBITDA pari a Euro 147 mila (Euro 0,2 milioni nel bilancio consolidato)

L'EBIT è pari a Euro 106 mila (Euro -3 milioni nel bilancio consolidato)

L’EBT ammonta a Euro -316 mila (Euro -4,8 milioni nel bilancio consolidato)

Risultato netto pari a Euro -316 mila (Euro -3,7 milioni nel bilancio consolidato)

Patrimonio netto pari a Euro 13 milioni (Euro -1,5 milioni nel bilancio consolidato)

PFN di Euro 18,2 milioni (Euro 84,8 milioni nel bilancio consolidato)

NAV pari a Euro 6,2 milioni circa; NAV per azione Euro 0,36

Aggiornamento del calendario eventi societari

Il consiglio di amministrazione di Italeaf, holding di partecipazione e primo company builder italiano, attiva nei settori cleantech e smart innovation, quotata al Nasdaq First North Growth Market della Borsa di Stoccolma, ha approvato oggi la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019.

Dati economici e finanziari di sintesi*

Al 30 giugno

2019 Al 30 giugno



2018 Variazione % In Euro Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni 1.151.904 1.447.528 (20,4)% EBITDA 147.385 529.616 (72,2)% EBIT 106.484 246.145 (56,7)% EBT (Risultato ante imposte) (316.726) (147.269) 51,4% Risultato netto (316.726) (147.269) 115,1% Al 31 dicembre



2018 Patrimonio netto 13.273.811 13.354.259 n.a. Posizione finanziaria netta complessiva 18.264.406 17.776,227 n.a.

*Relazione Finanziaria Semestrale redatta secondo i principi contabili ITALIAN GAAP

Il NAV di Italeaf è pari a Euro 6,2 milioni al 30 giugno 2019 (Euro 5,5 milioni al 31 dicembre 2018); Nav per azione Euro 0,36.

Rinvio dell’approvazione del bilancio 2019

Il Consiglio di Amministrazione di Italeaf ha quindi deliberato di posticipare ad una data successiva da definire e comunque entro il 31 maggio 2020 l’approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019.

Le ragioni di tale rinvio si basano principalmente sulle seguenti considerazioni:

in data 29 gennaio 2020 il Consiglio di Amministrazione della controllata algoWatt S.p.A. (già TerniEnergia), principale asset della holding, ha deliberato di approvare il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 in un periodo compreso tra il 21 e il 24 aprile 2020;

alla luce dell’aggravarsi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le autorità pubbliche nazionali hanno disposto il rinvio delle assemblee di approvazione dei bilanci al 30 giugno 2020 per le società che ne vogliano beneficiare e il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno avvalersi di tale differimento, anche in considerazione della redazione del bilancio consolidato e del processo di ristrutturazione in corso.

Italeaf S.p.A. è tenuta a rendere pubbliche queste informazioni ai sensi del regolamento sugli abusi di mercato UE. Tali informazioni sono state fornite per la pubblicazione, attraverso i referenti di seguito indicati, alle ore

16.00 CET del 25 marzo 2020.

Italeaf S.p.A., costituita nel dicembre 2010, è una holding di partecipazione e un acceleratore di business per imprese e startup nei settori dell’innovazione e del cleantech. Italeaf opera come company builder, promuovendo la nascita e lo sviluppo di startup industriali nei settori cleantech, smart energy e dell’innovazione tecnologica.

Italeaf ha sedi operative in Umbria a Terni e Nera Montoro nel Comune di Narni, e a Milano. La società controlla la smart energy company TerniEnergia, quotata sul MTA di Borsa Italiana, Skyrobotic, azienda di sviluppo e produzione di droni civili e commerciali nelle classi mini e micro per il mercato professionale, Numanova, attiva nella produzione di polveri metalliche per la manifattura additiva e l’industria metallurgica avanzata e Italeaf RE, società immobiliare. Italeaf detiene, inoltre, tra le altre, una partecipazione di minoranza in Vitruviano Lab, organismo di ricerca attivo nei settori dei materiali speciali, della chimica verde e del cleantech.

