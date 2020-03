March 25, 2020 12:10 ET

Vaisala Oyj

Pörssitiedote

25.3.2020 klo 18.10

Vaisalan yhtiökokous 2020 siirretään myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan

Vaisala suhtautuu koronavirukseen vakavasti ja yhtiön hallitus on tilanteen viimeaikaisen kehityksen seurauksena päättänyt perua varsinaisen yhtiökokouksen, joka oli tarkoitus pitää 7.4.2020.

Vaisala kutsuu koolle varsinaisen yhtiökokouksen myöhemmin.

