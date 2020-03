Communiqué de presse



25 Mars 2020





Information sur le dividende 2019

Le Conseil d’Administration d’Altran réuni le 24 mars 2020, adoptant une approche prudente dans la période d’incertitudes actuelle, a décidé de ne pas proposer le paiement d’un dividende au titre de l’exercice 2019 à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

À propos d'Altran

Altran est le leader mondial incontesté des services d'ingénierie et de R&D. Le Groupe offre à ses clients une proposition de valeur unique pour relever leurs défis de transformation et d'innovation. Altran accompagne ses clients, du concept à l'industrialisation, pour développer les produits et les services de demain. Altran intervient depuis plus de 35 ans auprès des grands acteurs de nombreux secteurs : Automobile, Aéronautique, Spatial, Défense & Naval, Rail, Infrastructure & Transport, Industrie & Biens de consommation, Sciences de la vie, Communications, Semiconducteur & Electronique, Logiciel & Internet, Finance & Secteur Public. En 2019, Capgemini et Altran ont annoncé un projet de rapprochement dans le cadre d'une offre publique d'achat amicale pour créer un leader mondial de l' « Intelligent Industry ».



