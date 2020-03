COMMUNIQUE FINANCIER

Tremblay-en-France, le 25 mars 2020

Aéroports de Paris SA

Information concernant la notation de crédit long terme relative à Aéroports de Paris

Aéroports de Paris prend acte de la décision de ce jour de l'agence de notation Standard and Poor's de réviser la notation de crédit long terme de l'entreprise en raison de la baisse du trafic en lien avec l'épidémie de Covid-19. Cette notation est désormais A, avec une perspective négative tandis qu'elle était A+ avec une perspective négative depuis le 27 février 2020.

L'agence souligne notamment que : "The airports sector in Europe is facing an unprecedented decline in air traffic as Europe has become the epicenter of the COVID-19 pandemic." S'agissant d'ADP, elle précise que : " Liquidity remains adequate, despite our expectations of lower cash flow generation over the next 12 months. One of the company's credit strengths in the current environment is its liquidity position. We continue to see to see the group's liquidity as adequate despite our expectations for lower cash generation over the next 12 months.(…)This should be sufficient for the company to cover its €879 million of short-term maturities, €550 million of maintenance capex and dividends, and €1.36 billion to pay down the acquisition of India-based GMR Airports. We have not included any potential sources of additional liquidity, such as new funding to finance this acquisition. We acknowledge ADP's flexibility to defer further planned capex, and reduce or even suspend shareholder remuneration if necessary."

