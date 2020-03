JCDecaux annule son dividende 2019

Paris, le 25 mars 2020 – JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce ce jour le retrait de sa proposition de dividende au titre de l’exercice 2019 afin de renforcer sa liquidité, son bilan, qui est l’un des moins endettés de l’industrie de la Communication Extérieure, ainsi que sa flexibilité financière en réponse à la crise mondiale sans précédent causée par la pandémie de Covid-19.

Jean-François Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Le monde a radicalement changé depuis le 5 mars dernier, date à laquelle nous avons annoncé nos résultats annuels 2019, avec maintenant plus de 2,6 milliards de personnes, soit un tiers de la population mondiale, en confinement en raison du Covid-19. En conséquence, nous sommes désormais face à une récession mondiale qui risque d’être pire que celle de la crise financière de 2008, durant laquelle le marché de la publicité avait été durement touché.

Compte tenu des mesures de confinement plus importantes mises en œuvre dans de nombreux grands pays, les conditions commerciales se dégradent avec des annulations de campagnes supplémentaires et des reports en mars. Pour cette raison, nous retirons nos prévisions de croissance organique de chiffre d’affaires au premier trimestre 2020 autour de -10 %. Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2020 sera beaucoup plus négativement impacté, en raison de la pandémie de Covid-19 presque partout dans le monde, avec des pays tels que l’Italie, l’Espagne, la France, certains États américains et maintenant le Royaume-Uni mettant en œuvre un confinement total ou partiel des populations. Nous publierons nos prévisions pour le deuxième trimestre 2020 comme prévu le 12 mai 2020.

C’est pourquoi, sur proposition du Directoire, notre Conseil de Surveillance a décidé de retirer la proposition de dividende 2019 des résolutions qui seront à adopter lors de la prochaine assemblée générale afin, à la fois, de renforcer notre liquidité et d’améliorer notre flexibilité financière pour nous permettre de profiter des opportunités de marché, comme nous l’avons fait en 2009.

Alors que la santé et la sécurité de nos collaborateurs demeurent notre priorité absolue, nous mettons en œuvre des mesures supplémentaires pour atténuer l’impact négatif de cette crise, notamment une réduction des dépenses discrétionnaires et des investissements ainsi que l’introduction de mesures d’activité partielle, la réduction des heures de travail des collaborateurs et des réductions volontaires de salaire. Toutes les parties prenantes devront montrer leur soutien pendant cette crise sans précédent, et nous nous félicitons de la décision rapide de certains aéroports, villes et autorités de transport dans le monde d’aider les concessionnaires. Cela inclut, par exemple, la suspension de l’obligation de paiement de minimum garanti annuel, l’ajustement de la base de calcul du loyer et / ou du pourcentage de partage des revenus.

Il est impossible de prédire le moment du rebond, mais nous prenons toutes les mesures nécessaires pour être prêts et forts afin de bénéficier des opportunités de marché qui pourraient se présenter car nous continuons de croire fermement que la Communication Extérieure et la Communication Extérieure Digitale resteront des solutions média très précieuses pour des annonceurs internationaux, nationaux et locaux car offrant des audiences de grande qualité. Notre portefeuille géographique bien diversifié sera un fort avantage car certains pays redémarreront plus tôt que d’autres. »

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2019 : 3 890m€

Une présence dans 3 890 villes de plus de 10 000 habitants

Une audience journalière de plus de 890 millions de personnes dans plus de 80 pays

13 210 collaborateurs

Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

1 ère entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100 (engagement vers le 100 % d’énergies renouvelables)

entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100 (engagement vers le 100 % d’énergies renouvelables) JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans l’indice FTSE4Good et les classements MSCI et CDP (Liste A)

1 061 630 faces publicitaires dans le monde

N°1 mondial du mobilier urbain (517 800 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec plus de 160 aéroports et 270 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (379 970 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (136 750 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (636 620 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (260 700 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (69 490 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (22 760 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (15 510 faces publicitaires)

