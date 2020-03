TORONTO, 25 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les assureurs de personnes du Canada confirment que les camionneurs commerciaux détenant une couverture d’assurance individuelle des soins médicaux à l’étranger ne perdront pas leur protection lorsqu’ils entreront aux États-Unis.



Des mesures annoncées aujourd’hui permettront aux assureurs de faire en sorte que les clauses d’exclusion habituelles liées à l’avertissement émis par le gouvernement du Canada d’« éviter les voyages non essentiels » ne s’appliquent pas aux personnes employées comme camionneurs commerciaux.

Les assureurs ont fait des démarches pour confirmer la couverture ininterrompue des camionneurs qui contribuent au maintien de la chaîne d’approvisionnement transfrontalière et dont la protection aurait pu être visée par la restriction au fédéral applicable aux voyages non essentiels aux États-Unis. La semaine dernière, les assureurs de personnes ont clarifié que les camionneurs commerciaux couverts par un régime d’assurance collective, ou un régime au travail, ne verraient aucune interruption de leur couverture des soins médicaux à l’étranger.

La situation était moins claire pour les camionneurs détenant une assurance individuelle, puisqu’en général les assureurs ne classent pas les polices d’assurance voyage individuelle couvrant les soins médicaux en fonction de l’emploi.

En vertu de la solution adoptée, il sera demandé à toute personne couverte individuellement qui présente une demande de règlement de préciser à l’assureur qu’elle travaille comme camionneur commercial transfrontalier. Les personnes qui souscrivent de nouvelles polices se verront également demander quelle est leur occupation lors de l’achat.

Ces changements s’appliqueront à l’égard de toutes les polices d’assurance voyage individuelle qui comportent une clause d’exclusion spécifiquement liée à l’avertissement fédéral aux voyageurs d’« éviter les voyages non essentiels ». Les détenteurs de polices prévoyant une exclusion en cas de pandémie devraient contacter leur fournisseur d’assurance pour obtenir des renseignements.

