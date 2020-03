Suite à son communiqué de presse du 19 mars 2020, le groupe Recylex (Euronext Paris : FR0000120388 - RX) annonce qu'après poursuite de l’examen de l'évolution de la situation liée à la pandémie de SRAS-CoV-2 et des instructions gouvernementales qui en ont découlées, des mesures complémentaires1 doivent être mises en œuvre concernant ses activités.

Dans un contexte de fort ralentissement de la demande dans le segment Plomb, ces mesures supplémentaires consistent à adapter les activités du segment Plomb aux perspectives actuelles pour les prochaines semaines. Le Groupe continuera à examiner régulièrement les mesures prises et, si nécessaire, prendra des mesures additionnelles.

Dans le segment du plomb : 

Afin de s'adapter à la forte baisse de la demande, en particulier dans l'industrie automobile, et dans un contexte de forte baisse des prix des métaux, Weser-Metall GmbH a décidé d'arrêter jusqu'à nouvel ordre sa production à compter du jeudi 26 mars 2020. L'activité de WMG est basculée en mode "Entretien et Maintenance" afin de maintenir les équipements de l'usine en bon état pour son futur redémarrage. D’ici là, toutes les demandes des clients seront satisfaites sur stocks. WMG va mettre en place des mesures de "chômage partiel" pour plus de la moitié de ses employés jusqu'à nouvel ordre.

Les activités des usines de recyclage de batteries au plomb usagées du groupe en France (Recylex S.A.) et en Allemagne (Harz-Metall GmbH) seront adaptées en conséquence et presque entièrement mises à l’arrêt. Les trois usines mettent en place des mesures de "chômage partiel" pour leurs employés. Dans ce contexte, le Groupe cesse jusqu'à nouvel ordre ses achats de batteries au plomb usagées.

L'arrêt programmé de maintenance de la fonderie de Weser-Metall GmbH doit être reporté à une date ultérieure1. En raison de la durée incertaine à ce stade des mesures gouvernementales pour contenir la pandémie, le calendrier des travaux de maintenance ne peut être arrêté pour le moment.

Dans le segment Zinc, les activités de Harz-Metall GmbH, Norzinco GmbH et Recytech S.A. ne sont pas impactées pour le moment.

Dans le segment Plastique, afin de s'adapter au fort repli de la demande de ses clients, C2P France S.A.S. a également arrêté sa production, a commencé à mettre en place des mesures de "chômage partiel" pour ses salariés et est passée en mode "Entretien et Maintenance" jusqu'à nouvel ordre.

Dans le segment Métaux Spéciaux, PPM Pure Metals GmbH indique apercevoir les premiers signes d'un ralentissement de la demande, mais son activité n'est pas significativement affectée à ce stade.

En raison des mesures gouvernementales liées à la pandémie de SRAS-COV-2 et des restrictions qui en ont découlé, les travaux de réhabilitation du site de l'Estaque ont dû être suspendus jusqu'à nouvel ordre.

Pour rappel, le sous-groupe allemand a obtenu une extension du calendrier de ces discussions visant à restructurer sa dette jusqu’au 31 mai 2020, sous certaines conditions2, notamment l'examen global du rapport d'avancement des projets de cession d'actifs, prévu fin avril 2020. En raison des mesures gouvernementales visant à contenir la pandémie de SRAS-CoV-2, les projets de cession d'actifs en cours pourraient prendre plus de temps.

Recylex tiendra les investisseurs informés des développements des discussions en cours avec les partenaires financiers du sous-groupe allemand.

Dans ce contexte, compte tenu de la situation actuelle et des mesures prises, le Groupe opère un suivi permanent et très attentif de sa situation de trésorerie.





