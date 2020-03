WALTHAM (Mass., États-Unis), 25 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La gestion des données peut parfois être complexe et chaotique, mais la version 3.0 de la plateforme Olympus Scientific Cloud (OSC) propose de nouveaux outils puissants qui la simplifient et qui permettent ainsi aux utilisateurs de tirer parti de l’Internet des objets et de l’industrie 4.0 pour leurs applications d’inspection et d’analyse. Cette version sera accessible directement sur le site Web d’Olympus-IMS et permettra aux utilisateurs de bénéficier d’une interface utilisateur simplifiée, d’un nouveau magasin d’applications, d’un parc d’appareils, d’outils de gestion du personnel, d’un espace de stockage de données dans le nuage et plus encore.



Fonctionnalités étendues

L’OSC 3.0 est une plateforme à guichet unique à laquelle tous les appareils industriels d’Olympus compatibles peuvent se connecter; elle fournit des solutions complètes et continuellement améliorées. En ouvrant un compte OSC gratuit, les utilisateurs d’appareils à connectivité sans fil d’Olympus – comme l’analyseur Vanta™ XRF, l’appareil de recherche de défauts EPOCH™ 6LT et le mesureur d’épaisseur 38DL PLUS™ avec adaptateur 38-Link™ – peuvent augmenter les capacités de leurs appareils grâce à l’ajout de fonctionnalités et caractéristiques gratuites comme un espace de stockage de 10 Go par titulaire de compte, des mises à jour logicielles à installation sans fil, l’accès infonuagique aux manuels et aux certificats d’étalonnage, l’enregistrement des utilisateurs, la gestion des rôles, et plus encore.*

De plus, dans le nouveau magasin des applications, les utilisateurs pourront parcourir des applications gratuites et payantes conçues pour les aider à surmonter leurs principales difficultés. La première de ces nouvelles applications, appelée « Inspection Project Manager » (IPM), a été lancée avec la version 3.0 de l’OSC.

L’application IPM assouplit les processus d’inspection réalisés au moyen de mesureurs d’épaisseur. De plus, elle fournit aux superviseurs les outils dont ils ont besoin pour gérer leurs projets efficacement. Les projets peuvent être divisés en autant de travaux que nécessaire, et les tâches et appareils sont assignés à des inspecteurs précis. Les gestionnaires bénéficient d’une visibilité tout au long de l’inspection et peuvent surveiller le statut de chaque projet, travail et tâche. Les inspecteurs sur le terrain peuvent télécharger les fichiers de travail qui leur ont été fournis par un gestionnaire, et dès l’acquisition, ils peuvent partager les données avec leurs superviseurs se trouvant au bureau. Les prochaines mises à jour élargiront les fonctionnalités de cette application et permettront aux utilisateurs de travailler avec d’autres produits industriels d’Olympus.

Accès et contrôle sécurisés

Grâce à l’OSC, les administrateurs peuvent contrôler les utilisateurs et les appareils associés à leur compte. Ils peuvent aussi contrôler les droits et les rôles des utilisateurs, ajouter et retirer des membres, ainsi que gérer leurs données et les inscriptions. De plus, les utilisateurs peuvent ajouter de nouveaux appareils à leur compte et voir les appareils précédemment enregistrés. Les documents essentiels associés à chaque appareil, comme les certificats d’étalonnage et les manuels de l’utilisateur, peuvent être consultés et téléchargés.

Accédez à vos données au moment et à l’endroit où vous les voulez

L’OSC facilite l’obtention rapide et efficace des bons renseignements et leur présentation aux bonnes personnes. Chaque titulaire de compte OSC reçoit 10 Go d’espace de stockage gratuit et peut y téléverser n’importe quel type de fichier. S’il a besoin d’espace de stockage supplémentaire, il peut en ajouter en choisissant un forfait de niveau supérieur.

L’OSC est protégé par des fonctionnalités de sécurité de pointe et repose sur la plateforme Azure de Microsoft. Les utilisateurs conservent la propriété et le contrôle complets de leurs données, et Olympus n’accède pas aux informations de ses clients ni ne les partage.

Pour en savoir plus sur l’Olympus Scientific Cloud, ou pour créer un compte gratuit, visitez le site Olympus-IMS.com.

* Les fonctionnalités et caractéristiques disponibles varient selon l’appareil.

« Olympus », le logo d’Olympus, « OmniScan » et « Olympus Scientific Cloud » sont des marques de commerce d’Olympus Corporation ou de ses filiales.

