WALTHAM, Massachusetts (Stati Uniti), March 25, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La gestione dei dati può risultare impegnativa, disorganizzata e complicata, tuttavia la versione 3.0 dell'Olympus Scientific Cloud (OSC) offre dei nuovi e potenti strumenti per la semplificazione di questa operazione, in modo da permettere agli utenti di avvalersi l'Internet delle Cose e dell'Industria 4.0 per le applicazioni di ispezione e di analisi. Attraverso un'accessibilità diretta mediante il sito web Olympus-IMS, gli utenti potranno utilizzare un'interfaccia utente intuitiva, un nuovo marketplace per le app, delle funzionalità per la gestione individuale e di gruppo degli strumenti, un'archiviazione mediante cloud e molto altro.



Espansione delle funzionalità

L'OSC 3.0 è una piattaforma a origine singola per tutti i dispositivi industriali Olympus per rendere costantemente disponibili soluzioni complete e migliorate. Registrandosi gratuitamente con un account OSC, gli utenti di dispositivi con connessione wireless Olympus, inclusi l'analizzatore XRF Vanta™, il rilevatore di difetti EPOCH™ 6LT e il misuratore di spessori 38DL PLUS™ con un adattatore 38-Link™, possono espandere le funzionalità del proprio strumento attraverso delle opzioni gratuite come la capacità di archiviazione per tenant di 10 GB, gli aggiornamenti software wireless, l'accessibilità mediante il cloud di manuali-certificati di taratura, una registrazione utente, una gestione dei ruoli e altro.*

Inoltre gli utenti possono accedere a applicazioni gratuite e a pagamento create per semplificare le operazioni più problematiche nel nuovo marketplace per le app. La prima di queste nuove app, l'Inspection Project Manager (IPM), è stata distribuita con l'OSC 3.0.

L'app IPM trasforma il flusso di lavoro per le ispezioni con misuratore di spessore ottimizzandolo. Inoltre fornisce ai supervisori gli strumenti necessari per gestire i propri progetti in modo efficiente. I progetti possono essere suddivisi in un numero indefinito di lavori, in base alle proprie necessità, con mansioni e strumenti assegnati agli operatori in modo specifico. I responsabili possono controllare l'ispezione e possono monitorare lo stato di ogni progetto, lavoro e mansione. Gli operatori sul campo possono effettuare il download di file di ispezione preparati specificatamente dal responsabile e condividere i dati con i supervisori presenti in ufficio al momento della loro acquisizione. Gli aggiornamenti permetteranno di espandere le funzionalità di questa app in modo da operare con altri prodotti industriali Olympus.

Accessibilità e controllo sicuri

L'OSC rappresenta un'unica piattaforma dove i gestori possono controllare gli utenti e i dispositivi associati i con il proprio tenant del cloud. Gli amministratori possono controllare i privilegi e i ruoli degli utenti, aggiungere-rimuovere i membri, gestire i relativi dati e gestire le registrazioni. Per quanto riguarda i dispositivi, gli utenti possono aggiungere nuovi dispositivi ai propri tenant e visualizzare i precedenti strumenti registrati. Inoltre può essere visualizzata e scaricata la documentazione fondamentale associata allo strumento come i certificati di taratura e i manuali utente.

Disponibilità dei dati, dove e quando necessario

L'OSC, in modo veloce e efficiente, mette a disposizione dei soggetti interessati le informazioni corrette. Ogni tenant dell'OSC riceve gratuitamente 10 GB di archiviazione dei dati, inoltre è possibile effettuare l'upload di qualsiasi tipo di file. Se sono necessari più di 10 GB di archiviazione dei dati gli utenti possono incrementare la capacità effettuando l'upgrade del livello di servizio.

L'OSC è protetto da funzionalità di sicurezza all'avanguardia ed è creato attraverso la piattaforma Microsoft Azure. Gli utenti conservano la proprietà e il controllo completi dei dati. Olympus non accede alle informazioni dei clienti e non le condivide.

Per maggior informazioni sull'Olympus Scientific Cloud o per registrarsi gratuitamente con un account, visitare il sito Olympus-IMS.com.

Informazioni su Olympus

Olympus è un leader mondiale per le tecnologie inerenti innovative soluzioni ottiche e digitali in ambito medico, biotecnologico, industriale, del settore delle fotocamere e dei prodotti audio Attraverso approssimativamente un secolo di storia Olympus si è dedicata alle necessità della società, rendendo la vita della gente più sana, sicura e soddisfacente.

Il nostro business per le soluzioni industriali è focalizzato sulla sicurezza e sul miglioramento della società attraverso l'innovazione, lo sviluppo e la produzione di soluzioni di misura e analisi che si contraddistinguono a livello mondiale. Queste soluzioni sono usate nelle applicazioni per l'industria e la ricerca che spaziano dal settore aerospaziale a quello dei prodotti di consumo, passando attraverso quelli della generazione energetica, delle infrastrutture civili, petrolchimico, e automobilistico. Per maggior informazioni visitare il sito https://www.olympus-ims.com.

Olympus…True to You. True to Society. True to LIFE.

*Le funzionalità disponibili variano in base allo strumento.

Olympus, il logo Olympus e Olympus Scientific Cloud sono marchi commerciali di Olympus Corporation o delle società controllate.

Contatto per i media: Hilary Banda 781-419-3624