米国マサチューセッツ州ウォルサム, March 26, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- データ処理は大量作業、無秩序、複雑さを伴いがちですが、Olympus Scientific Cloud(OSC)バージョン3.0はこれを容易にする強力な新しいツールを提供します。これによってユーザーは、IoT(モノのインターネット)やインダストリー4.0を検査や分析アプリケーションに活用することができます。 OSCにはOlympus-IMS Webサイトから直接アクセスでき、効率的なUI、新しいApp Marketplace、装置フリートおよび人員の管理ツール、クラウドデータストレージなどを利用できます。



拡張機能

OSC 3.0は、接続されたすべてのオリンパス産業機器を対象とする単一ソースプラットフォームであり、機能強化された包括的ソリューションを継続的に提供します。 無料のOSCアカウントにサインアップすると、オリンパスのワイヤレス対応機器(Vanta™蛍光X線分析計(XRF)、EPOCH™ 6LT探傷器、38-Link™アダプター付きの38DL PLUS™厚さ計)ユーザーは、各種の無料機能で装置の機能を拡張できます。こうした機能には、テナントあたり10 GBのストレージ、ソフトウェアのワイヤレス更新、マニュアルや校正証明書へのクラウドアクセス、ユーザー登録、ロール管理などがあります。*

また、新しいApp Marketplaceでは、問題点を解消するよう設計された、無料または有料のアプリケーションを参照することもできます。 こうした新しいアプリケーションの第1号となるInspection Project Manager(IPM)がOSC 3.0とともにリリースされました。

IPMアプリケーションは、厚さ計の測定ワークフローを俊敏化させて機能強化を図ります。 管理者に対しては、プロジェクトの効率的な管理に必要なツールを提供します。 プロジェクトは必要な数のジョブに分解して、特定の検査員にタスクと装置を割り当てることができます。 マネージャーは検査全体の可視性を維持し、各プロジェクト、ジョブ、タスクのステータスをモニターできます。 現場の検査員は、マネージャーが設定した検査ファイルをダウンロードし、結果をキャプチャ後すぐに、オフィスにいる管理者とデータを共有できます。 今後の更新では、このアプリケーションの機能を拡張して、他のオリンパス産業製品とも連携させる予定です。

セキュアなアクセスとコントロール

OSCは、管理者がクラウドテナントで関連付けられたユーザーと機器を一元管理できる場所を提供します。 管理者は、ユーザーの権限やロールの管理、メンバーの追加/削除、データの管理、および登録の管理が可能です。 機器に関しては、ユーザーはテナントに新しい機器を追加したり、事前に登録した装置を表示できます。 校正証明書やユーザーマニュアルなど、各装置に関する重要な文書の表示やダウンロードも可能です。

必要なときに必要な場所でデータを手元に

OSCによって、必要な人が正しい情報を素早く効率的に手にできるようになります。 各OSCテナントには10 GBの無料データストレージが割り当てられ、ユーザーはどのような種類のファイルでもアップロードできます。 10 GBを超えるストレージが必要な場合は、より上位のサービスに登録すれば追加できます。

OSCは最先端のセキュリティ機能で保護されており、Microsoft Azureプラットフォーム上に構築されています。 ユーザーは自身のデータに対して完全な所有権を保持して管理できるので、オリンパスがお客様の情報にアクセスまたは共有することはありません。

Olympus Scientific Cloudの詳細情報、または無料アカウントへのサインアップについては、Olympus-IMS.comをご覧ください。

オリンパスについて

オリンパスはグローバルテクノロジーの先頭に立つ企業として、医療テクノロジー、ライフサイエンス、産業用ソリューション、カメラおよびオーディオ製品の分野で革新的な光学・デジタルソリューションを製造しています。 約100年にわたる歴史を通して、オリンパスは社会への忠実さに焦点を当て、人々の生活をより健康に、より安全に、より充実したものになるよう貢献しています。

当社の産業用ソリューション事業では、世界トップレベルの検査・測定ソリューションを開拓、開発、製造することにより、社会の安全と改善に取り組んでいます。 こうしたソリューションは、航空宇宙、発電、石油化学、社会インフラ、自動車、生活・家庭用品といった幅広い分野で、産業および研究用途に使用されています。 詳細は https://www.olympus-ims.com

Olympus…True to You. True to Society. True to LIFE.

*使用可能な機能は機器によって異なります。

Olympus、Olympusロゴ、およびOlympus Scientific Cloudは、オリンパス株式会社またはその子会社の商標です。

