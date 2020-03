WALTHAM, Massachusetts, March 25, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- O tratamento de dados pode ser complexo, confuso e complicado, mas a Olympus Scientific Cloud (OSC) versão 3.0 oferece novas e poderosas ferramentas que simplificam isso, permitindo que os usuários utilizem a Internet das Coisas e o Industry 4.0 para suas aplicações de inspeção e análise. Acessados diretamente no site da Olympus-IMS, os usuários desfrutam de uma interface de usuário intuitiva, um novo App Marketplace, ferramentas de gerenciamento de frota de instrumentos e de pessoal, armazenamento de dados na nuvem e muito mais.



Recursos expandidos

A OSC 3.0 é a plataforma para todos os dispositivos industriais com recursos de conexão sem fio da Olympus, ela fornece soluções abrangentes e é constantemente atualizada. Ao se inscrever em uma conta OSC gratuita, os usuários com dispositivos Olympus com conexão sem fio ativada — incluindo o analisador por XRF Vanta™, o detector de defeitos EPOCH™ 6LT e o medidor de espessura 38DL PLUS™ com um adaptador 38-Link™ — podem expandir as funcionalidades dos seus instrumentos com recursos gratuitos, como 10 GB de armazenamento por conta, atualizações de software via conexão sem fio, acesso, pela nuvem, a manuais e certificados de calibração, registro de usuário, função de gerenciamento e muito mais.*

Os usuários também podem navegar por aplicativos gratuitos e pagos projetados para facilitar alguns dos pontos mais problemáticos, eles estão disponibilizados no novo App Marketplace. O primeiro desses novos aplicativos, o Inspection Project Manager (IPM), está disponível na OSC 3.0.

O aplicativo IPM transforma os fluxos de trabalho de inspeção do medidor de espessura, tornando-os mais ágeis. Para os supervisores, ele fornece as ferramentas necessárias para gerenciar projetos com eficiência. Os projetos podem ser divididos na quantidade de trabalhos necessária, com tarefas e instrumentos atribuídos a inspetores específicos. Os gerentes têm a visibilidade de todo o processo de inspeção e podem monitorar o status de cada projeto, trabalho e tarefa. Os inspetores que trabalham em campo podem fazer o download dos arquivos de pesquisa que foram fornecidos a eles por um gerente e compartilhar os dados com supervisores que trabalham em escritório assim que forem capturados. As atualizações futuras expandirão os recursos deste aplicativo para trabalhar com outros produtos industriais da Olympus.

Acesso e controle seguros

O OSC fornece um único local onde os administradores podem controlar os usuários e dispositivos associados à conta na nuvem. Os administradores podem controlar os privilégios e funções dos usuários, adicionar/remover membros, gerenciar dados e assinaturas. Para os dispositivos, os usuários podem adicionar novos dispositivos à conta e visualizar os instrumentos registrados anteriormente. A documentação crítica associada a cada instrumento, como certificados de calibração e manuais de usuário, também pode ser visualizada e baixada.

Seus dados, quando e onde você precisar

A OSC faz com que as pessoas certas obtenham as informações adequadas, com rapidez e eficiência. Cada conta OSC tem 10 GB de armazenamento gratuito de dados e pode-se fazer upload de qualquer tipo de arquivo. Se forem necessários mais de 10 GB de armazenamento, os usuários poderão aumentar o espeço assinando uma conta com mais serviços.

A OSC é protegida por recursos de segurança de ponta e foi desenvolvida na plataforma Microsoft Azure. Os usuários mantêm a propriedade e o controle total sobre seus dados, a Olympus não acessa nem compartilha informações de clientes.

Para mais informações sobre a Olympus Scientific Cloud, ou para se inscrever em uma conta gratuita, visite Olympus-IMS.com.

Sobre a Olympus

A Olympus é líder mundial em tecnologia, desenvolve soluções ópticas e digitais na área médica, industrial, de ciências da vida, de câmeras e produtos de áudio. Por quase cem anos, a Olympus dedica-se a ser fiel à sociedade, fazendo com que a vida dela (da sociedade) seja mais saudável, segura e gratificante.

Nossa empresa de soluções industriais está comprometida com a segurança e a melhoria da sociedade por intermédio de nosso pioneirismo, desenvolvimento e criação de soluções para testes e medições. Essas soluções são utilizadas em aplicações industriais e de pesquisa pela indústria aeronáutica, de geração de energia, petroquímica, de infraestrutura civil, automotiva e de bens de consumo. Para mais informações, visite https://www.olympus-ims.com.

Olympus…True to You. True to Society. True to LIFE.

*Os recursos disponíveis variam de acordo com o instrumento.

Olympus, o logotipo Olympus e Olympus Scientific Cloud são marcas registradas da Olympus Corporation ou de suas subsidiárias.

