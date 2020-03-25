马萨诸塞州，沃尔瑟姆, March 26, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 数据处理工作可能异常繁重、无序和复杂，但借助奥林巴斯科学云系统（Olympus Scientific Cloud，简称OSC）3.0版本全新强大工具，这一切都将变得易如反掌。用户将可以在其检测和分析应用中从容施展物联网和工业4.0的威力。用户可直接从奥林巴斯IMS网站体验简化的用户界面（UI）、全新应用商城、仪器集和个人管理工具以及云数据存储等。



扩展功能

OSC 3.0是面向所有互联奥林巴斯工业设备的单源平台，可提供持续增强的全面解决方案。奥林巴斯无线设备用户（包括Vanta XRF分析仪、EPOCH 6LT探伤仪以及配有38-Link适配器的38DL PLUS测厚仪）可通过注册免费OSC帐户，扩展10 GB存储（每租户）、无线软件更新、手册和检验证书云访问、用户注册、角色管理等免费仪器功能。*

用户还可以浏览免费和付费应用，轻松解决新应用商城中一些特别令人头疼的问题。首款全新应用程序Inspection Project Manager (IPM)随OSC 3.0一起发布。

IPM应用大大提高了测厚仪检测流程的敏捷性，为这一领域带来了变革性的影响。对于主管而言，这些工具可帮助他们有效地管理项目。他们可根据需要将项目分解为多项作业，为每个检测人员分配特定的任务和仪器。经理在整个检测流程中保持可见性，能够持续监控每个项目、作业和任务的状态。现场检测人员可下载经理为其预置好的调查文件，并在采集完数据后与身在办公室中的主管进行分享。我们将会在未来更新中扩展该应用的功能，以兼容其他奥林巴斯工业产品。

安全访问和控制

OSC提供一个中心位置，管理员可在这里控制与其云租户相关的用户和设备。管理员可以控制用户的权限和角色，添加/删除成员并管理相关数据和订阅。在设备方面，用户可以在其租户中添加新设备并查看之前注册的仪器。同时还可以查看和下载与每个仪器相关的关键文档，例如检验证书和用户手册。

随时随地获取数据

OSC可使其用户更加轻松、快速、有效地获取相关的准确信息。每位OSC租户拥有10 GB免费数据存储空间，而且可以根据喜好上传任何类型的文件。如果10 GB存储容量不足，用户还可以订阅高级服务套餐，添加更多存储空间。

OSC内置高级安全防护功能，在Microsoft Azure平台上构建。用户对其数据具有完全所有权和控制权，奥林巴斯不会访问或分享客户信息。

如需了解有关奥林巴斯科学云系统的更多信息或注册免费帐户，请访问Olympus-IMS.com。

关于奥林巴斯

奥林巴斯是全球范围内研发新技术的先锋企业，已经在医学技术、生命科学、工业解决方案，以及摄像机和音频产品领域中，打造了许多创新型光学技术和数码技术的解决方案。奥林巴斯在其将近100年的发展过程中，始终秉承着忠于社会，造福人民的理念，努力使人们生活得更健康、更安全、更充实。

我们为用户提供工业解决方案的公司致力于研发、设计和制造领先世界的检测和测量解决方案，以实现保障社会安全，推动社会进步的目标。这些解决方案应用于包括航空航天、电力生产、石油化工、民用基础设施、汽车和消费产品在内的工业和科研领域中。要了解更详细信息，请访问我们的网站： https://www.olympus-ims.com。

奥林巴斯……不忘初心！ 忠于社会！ 诚对生命！

*可用功能视仪器而异。

Olympus、Olympus徽标和Olympus Scientific Cloud是奥林巴斯公司或其子公司的商标。

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