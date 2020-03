RALEIGH, Caroline du Nord, 25 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le contexte de l'actuelle pandémie mondiale du COVID-19, PRA Health Sciences a annoncé aujourd'hui l'expansion de sa plateforme de santé mobile de premier plan dans l'industrie, ajoutant plusieurs nouvelles capacités qui répondent aux besoins des commanditaires en matière de prise en charge virtuelle des études sur le COVID-19.



La plateforme de santé mobile (MHP - Mobile Health Platform) de PRA s'engage auprès des patients, où qu'ils soient. Cette plateforme basée sur des applications permet aux commanditaires de faire tout ce qui est possible dans le cabinet d'un médecin ou un site clinique, virtuellement. Les nouvelles capacités ajoutées pour faire face au COVID-19 sont conçues pour soutenir les sites et commanditaires des études cliniques qui participent à des essais en leur permettant d'interagir et de collaborer avec les patients qui ne sont plus en mesure de se déplacer à cause de la pandémie actuelle. En outre, l'application mobile peut être déployée pour décentraliser les études existantes traditionnelles, basées sur du papier, afin que les soins médicaux et l'évaluation des patients puissent se poursuivre en respectant les délais critiques.

L'application mobile inclut une application Web administrative destinée aux chercheurs et aux sites, et une application téléchargeable pour les patients, permettant aux sites de :

Obtenir le renouvellement du consentement/le consentement électronique des patients en vue de l'utilisation de l'application mobile

Collecter les formulaires de consentement des patients afin de permettre la livraison des produits de recherche par le biais de coursiers tiers

Programmer à distance et réaliser des téléconsultations avec les patients

Utiliser les outils d'enquête mobile pour fournir des informations en temps réel aux chercheurs afin qu'ils puissent prendre des mesures potentielles

« Alors que la pandémie de COVID-19 se poursuit, il sera de plus en plus difficile pour les patients de voir leurs prestataires de santé en personne ou de respecter les protocoles d'études cliniques qui nécessitent de se rendre dans des sites cliniques ou et des hôpitaux. De leur côté, les sites sont confrontés à la tâche difficile de prendre en charge à la fois les patients participant à des essais et ceux atteints du COVID-19 », a déclaré Kent Thoelke, vice-président exécutif et directeur scientifique de PRA Health Sciences. « Cette solution mobile et disponible à distance permet aux études critiques de se poursuivre, lorsque les protocoles et les directives réglementaires le permettent, et assure la sécurité et le bien-être des patients à un moment où la distanciation sociale et l'allègement de la charge pesant sur notre système de santé sont importants dans la lutte contre le COVID-19. »

L'application mobile a la capacité de recueillir les signatures et les consentements éclairés électroniques ainsi que les résultats complets rapportés par les patients, directement depuis leur téléphone ou leur tablette. En utilisant des appareils connectés, l'application peut également collecter des données de santé à domicile et les intégrer à la source de l'étude clinique.

La plateforme de santé mobile de PRA est conçue pour répondre aux besoins de chaque étude clinique et peut être déployée en seulement une semaine, voire moins. En fonction du stade de la maladie, de la population de patients et des objectifs du commanditaire, les spécialistes de la technologie clinique de PRA aideront à identifier les fonctions les plus pertinentes pour chaque essai décentralisé ou hybride particulier.

Pour en savoir plus sur la plateforme de santé mobile de PRA, rendez-vous à l'adresse https://prahs.com/pra-mobile-health-platform . Contactez notre équipe ici: https://prahs.com/contact/virtual .

À PROPOS DE PRA HEALTH SCIENCES



PRA (NASDAQ : PRAH) est l'une des principales organisations mondiales de sous-traitance de la recherche en termes de chiffre d'affaires, fournissant des services externalisés de développement clinique et de solutions de données aux industries biotechnologiques et pharmaceutiques. La plateforme mondiale de développement clinique de PRA comprend plus de 75 bureaux en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, en Amérique latine, en Afrique du Sud, en Australie et au Moyen-Orient et plus de 17 500 employés dans le monde. Depuis 2000, PRA a participé à environ 4 000 essais cliniques dans le monde. En outre, PRA a participé à des études clés ou de soutien qui ont abouti à l'approbation réglementaire de plus de 95 produits à l'international ou de la part de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis.

