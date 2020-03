LAVAL, Québec, 25 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Savaria Corporation (« Savaria ») (TSX : SIS), un des chefs de file mondiaux de l'industrie de l'accessibilité, divulgue aujourd’hui les résultats de son exercice 2019.



Faits saillants de l’année 2019

Revenus de 374,3 M $, en hausse de 88,3 M $ ou 30,9 %;





Marge brute de 125,3 M $, en hausse de 31,9 M $ ou 34,1 %;





Résultat net ajusté de 26,8 M $, ou 0,55$ par action sur une base diluée, en hausse de 37,4 % et 25,0 % respectivement;





BAIIA ajusté de 55,6 M $, en hausse de 15,3 M $ ou 37,9 %.

en milliers de dollars, sauf les montants

par actions et les pourcentages Quatrième trimestre Cumul annuel 2019 2018 Variation 2019 2018 Variation Revenus 96,437 $ 93,118 $ 3.6 % 374,340 $ 286,034 $ 30.9 % Marge brute 34,083 $ 29,077 $ 17.2 % 125,311 $ 93,436 $ 34.1 % % des revenus 35.3 % 31.2 % s.o. 33.5 % 32.7 % s.o. Résultat net ajusté (1) 8,834 $ 5,203 $ 69.8 % 26,777 $ 19,490 $ 37.4 % % des revenus 9.2 % 5.6 % s.o. 7.2 % 6.8 % s.o. Résultat net ajusté par action 0.17 $ 0.11 $ 54.5 % 0.55 $ 0.44 $ 25.0 % BAIIA ajusté (1) 15,225 $ 12,426 $ 22.5 % 55,625 $ 40,327 $ 37.9 % % des revenus 15.8 % 13.3 % s.o. 14.9 % 14.1 % s.o. BAIIA ajusté par action 0.30 $ 0.27 $ 11.1 % 1.14 $ 0.91 $ 25.3 % (1) Les mesures non-conformes aux IFRS sont décrites dans la section 'Glossaire' du rapport de gestion

Mot du Président

« Nos résultats pour l'exercice 2019 ont été conformes à nos attentes alors que nos quatre indicateurs clefs, les revenus, la marge brute, le résultat net ajusté et le BAIIA ajusté, ont tous augmenté de plus de 30 % par rapport à l'exercice précédent. Ceci démontre que tous les employés de Savaria ont travaillé très fort pour obtenir ces résultats, » a déclaré le président et chef de la direction de Savaria, M. Marcel Bourassa.

« Tel que mentionné au cours de l'année, nous nous sommes concentrés en 2019 sur l'intégration de Garaventa Lift et Span, ainsi que sur l'acquisition et l'intégration de Florida Lifts et Silvalea. De plus, notre placement privé par voie de prise ferme de 70 M $ en avril 2019 a solidifié notre bilan en vue de nous préparer à de futures acquisitions stratégiques.

« En plus de la croissance organique prévue des revenus de notre secteur principal des ascenseurs résidentiels et des plates-formes élévatrices, la croissance en 2020 devrait être alimentée par trois gammes de produits clefs.

« Premièrement, la gamme de produits de lève-personne devrait offrir une bonne performance, avec une croissance découlant d’une gamme bonifiée de produits et une emphase sur l’expansion commerciale.

« Deuxièmement, suite à l'acquisition de Silvalea en 2019, Savaria a commencé à transférer ses connaissances étendues dans le domaine des toiles chez Span à Greenville, Caroline du Sud. Ceci permettra à Span de fabriquer et de commercialiser des toiles pour patients en Amérique du Nord, en tirant parti de ses capacités de production aux États-Unis et de ventes de forfaits comprenant des lève-personne et des toiles. Nous avons également investi dans du personnel ayant de l'expérience en comptes corporatifs et possédant une grande expérience de vente dans le marché des lève-personne. D'ici la fin de 2021, Savaria vise à capturer 5 % du marché nord-américain estimé, représentant environ 20 M $ de revenus annuels.

« Troisièmement, Savaria prévoit lancer et commercialiser son nouvel ascenseur résidentiel Vuelift Mini en 2020. Cet ascenseur panoramique en verre avec puits intégré est maintenant offert avec un diamètre de seulement 42", ce qui le rend idéal pour les espaces plus petits avec une installation plus facile au centre d'un escalier en colimaçon. Ce produit sera vendu par les distributeurs de Savaria et par ses équipes de distribution de Garaventa Lift en Europe.

« Je tiens à remercier nos 1500 employés à travers le monde pour leur dévouement à notre vision d'offrir les meilleurs produits d'accessibilité à une population vieillissante. Notre industrie est solide et gagnera en importance dans les années à venir. En tant que chef de file mondial, Savaria est bien positionnée pour répondre aux besoins croissants de ce marché, » a conclu M. Bourassa.

Perspectives pour 2020

Alors que les effets de la COVID-19 sur nos activités sont difficiles à prévoir, Savaria garde son focus pour répondre aux besoins continus de la population vieillissante en produits de mobilité. Notre principale chaîne d'approvisionnement - notre usine à Huizhou, en Chine - a repris sa production le 19 février 2020, après un effort vigilant pour mettre en oeuvre un protocole de santé et de sécurité qui a protégé tout le personnel pendant l'épidémie locale.

Dans d'autres établissements, nous avons mis en place des procédures pour protéger nos employés et nos clients, avec un accès aux salles d'exposition et aux magasins sur rendez-vous seulement, des protocoles pour les visites sur les sites, ainsi que la limitation des déplacements du personnel. Nous prévoyons que certaines ventes seront retardées considérant les restrictions actuelles en vigueur en Amérique du Nord, en Europe et en Australie. Nous suivons de près l'impact de la COVID-19 et nous vous référons à notre section "Facteurs de risque et incertitudes" de notre Rapport de gestion annuel 2019.

Comme nous l’affirmons depuis le début de 2019, nous continuons à mettre l’emphase sur les synergies opérationnelles et l'intégration des processus de nos récentes acquisitions, Span et Garaventa Lift. Notre bilan est plus solide que jamais, nous plaçant dans une excellente position pour profiter des opportunités de croissance.

En date du 25 mars 2020, nous ne sommes pas en mesure de réaffirmer nos prévisions pour notre exercice 2020, bien que les résultats de notre premier trimestre semblent correspondre à nos attentes.

À propos de Savaria Corporation

Savaria Corporation (savaria.com) est un des chefs de file mondiaux de l’industrie de l’accessibilité. Elle offre des solutions aux personnes à mobilité réduite afin d’accroître leur confort, leur mobilité et leur liberté. Sa gamme de produits est l’une des plus complètes sur le marché. Savaria conçoit, fabrique, distribue et installe des équipements d’accessibilité, tels que des sièges pour escaliers droits et courbes, des plates-formes élévatrices verticales et inclinées et des ascenseurs résidentiels et commerciaux. Elle fabrique et commercialise également une gamme complète de produits de gestion de la pression pour le marché médical, des lits médicaux pour le marché des soins de longue durée, ainsi qu’une vaste gamme d’équipements médicaux et solutions pour le déplacement sécuritaire de personnes. Savaria fait aussi la conversion et l’adaptation de véhicules afin de les rendre accessibles en fauteuil roulant. Elle exploite un réseau de vente aux distributeurs à travers le monde et des bureaux de vente directe en Amérique du Nord, Europe (Suisse, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, République tchèque et Pologne), Australie et Chine. Savaria emploie approximativement 1 500 personnes mondialement et ses usines sont situées à travers le Canada à Laval et à Magog (Québec), à Brampton, à Beamsville et à Toronto (Ontario), à Surrey (Colombie-Britannique), aux États-Unis à Greenville (Caroline du Sud), à Huizhou (Chine), à Milan (Italie) et à Newton Abbot (Royaume-Uni).

