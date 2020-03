ATLANTA, March 26, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Leider in leveringsketenplanning en prijsoptimalisatie Blue Ridge kondigde vandaag aan dat Maarten Baltussen is benoemd tot General Manager van Europa. Baltussen zal Blue Ridge aansturen om retailers, groothandels, distributeurs en fabrikanten in heel Europa te helpen uitdagingen op te lossen op het gebied van veranderende klantvoorkeuren en volatiliteit bij leveranciers.



Het huidige Europese klantenbestand van Blue Ridge omvat groothandelaar K. Ekrheim, retailer Spar Kjøp, telecomoperator Tele2 AB, technische groothandelaar Tess AS, en Vectura AS, een logistieke distributeur voor wijn en sterke dranken.

"Maarten zal onze sterke aanwezigheid in Scandinavië uitbreiden naar de rest van het Europese continent, waar we een groeiende vraag naar oplossingen voor de planning van de leveringsketen blijven zien," aldus Jim Byrnes, Chief Executive Officer, Blue Ridge. "Maarten wordt verantwoordelijk voor het aansturen van alle activiteiten in de regio, inclusief initiatieven met onze partner Inventory Investments AS, via zowel directe als indirecte kanalen."

Het Blue Ridge Supply Chain Planning-platform omvat de oplossingen Vraagplanning , Inventarisoptimalisatie , Sales & Operations-planning en de onlangs geïntroduceerde oplossing Prijsoptimalisatie . Hiermee kunnen klanten operationele kosten verlagen, serviceniveaus verbeteren en de beschikbaarheid van producten voor klanten garanderen zonder een kostbaar overschot aan voorraad aan te moeten leggen.

Voordat Baltussen bij Blue Ridge in dienst trad, was hij Chief Revenue Officer bij ICRON, een toonaangevend bedrijf dat toeleveringsketenoptimalisatie verzorgt. Hij heeft 24 jaar professionele ervaring op het gebied van wereldwijde, complexe softwareverkoop en -projecten in diverse bedrijfstakken, evenals bedrijfsprocessen in verschillende culturen en landen. Het grootste deel van zijn carrière was hij werkzaam in de planning van de toeleveringsketen bij toonaangevende internationale softwarebedrijven zoals Blue Yonder (JDA-software), SAP en Infor. Hij richtte ook Intellogic op en onder zijn leiding groeide het bedrijf met een focus op business intelligence-dashboards voor logistiek.

Baltussen's leiderschap in Europa helpt de groothandeldistributie bij het oplossen van problemen zoals het voorspellen van veranderende consumentenvoorkeuren, het beheren van verstoringen door economische trends, volatiliteit bij leveranciers en prijsstelling bij stijgende kosten en onvoorspelbare tarieven. In de sector werd vorig jaar gezamenlijk een verkoopgroei van 8% gerealiseerd , wat aantoont dat er zeker meer mogelijkheden zijn voor groei door beter prognosebeheer.

Over Blue Ridge

