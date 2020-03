Les installations, considérées comme essentielles aux secteurs des transports, de l’énergie, des communications et forestier, demeurent ouvertes



La santé et la sécurité des employés, des partenaires d’affaires et des collectivités locales demeurent nos priorités

Stella-Jones continue de suivre à la lettre les directives en matière d’hygiène et de santé imposées par les autorités sanitaires

MONTRÉAL, 25 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stella-Jones Inc. (TSX: SJ) (« Stella-Jones » ou la « Société ») a présenté aujourd’hui une mise à jour concernant ses activités en Amérique du Nord dans le contexte de la pandémie de Covid-19 et des ordonnances émises par les autorités provinciales canadiennes et les autorités étatiques américaines.

Stella-Jones a confirmé que même si certaines autorités gouvernementales ont décrété l’arrêt ou la réduction de toutes les activités commerciales non essentielles dans des régions où elle exerce des activités, la Société bénéficie des exemptions accordées aux lieux de travail essentiels, aux entreprises qui exercent des activités et fournissent des services prioritaires ainsi qu’aux activités et à la main-d’œuvre des secteurs manufacturiers essentiels. Par conséquent, la Société prévoit poursuivre ses activités dans l’ensemble de ses installations de traitement et de ses réseaux de distribution connexes en Amérique du Nord, tout en étant consciente des conséquences potentielles qui peuvent découler de la situation actuelle.

« En tant que fabricant de traverses de chemins de fer en bois traité sous pression, lesquelles sont nécessaires à l’exploitation et au maintien des réseaux de transport et des infrastructures essentielles, Stella-Jones fournit des services jugés essentiels. Les poteaux destinés aux sociétés de services publics que nous fabriquons sont des produits essentiels pour la distribution et le transport d’électricité par les sociétés de services publics. De plus, à titre d’important fournisseur de bois d’œuvre, la Société doit fournir des produits indispensables au secteur de la construction résidentielle et doit assurer un approvisionnement continu en produits forestiers essentiels pour plusieurs secteurs de l’économie. » a mentionné M. Éric Vachon.

« Nous continuons d’avoir à cœur la santé et la sécurité de nos employés, de nos partenaires d’affaires et des collectivités dans lesquelles nous exerçons des activités, et nous appliquons des politiques et des pratiques exhaustives et rigoureuses en matière d’hygiène à l’échelle de l’entreprise. Stella-Jones continuera de respecter la totalité des mesures mises en place par les autorités gouvernementales compétentes tout en s’acquittant de sa responsabilité de poursuivre ses activités afin de permettre aux entreprises essentielles de demeurer opérationnelles pendant la crise liée à la pandémie de Covid-19. »

À PROPOS DE STELLA-JONES

Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) est un chef de file dans la production et la commercialisation de produits en bois traité sous pression. La Société fournit des traverses de chemin de fer et des poutres aux exploitants de chemins de fer nord-américains, ainsi que des poteaux aux sociétés de services publics d’électricité et aux entreprises de télécommunications à l’échelle du continent. Stella-Jones fabrique aussi du bois d’œuvre à usage résidentiel et des accessoires qu’elle distribue auprès des détaillants en vue d’applications extérieures, de même que des produits industriels pour des applications de construction et maritimes. Les actions ordinaires de la Société sont inscrites à la Bourse de Toronto.

MISE EN GARDE RELATIVE À L’INFORMATION PROSPECTIVE

À l’exception de l’information historique, ce communiqué de presse peut contenir de l’information et des déclarations de nature prospective en ce qui concerne la performance future de la Société. Ces déclarations se fondent sur des hypothèses et des incertitudes, ainsi que la meilleure évaluation possible de la direction en ce qui a trait aux événements futurs. Parmi ces facteurs figurent, entre autres, la progression rapide de la pandémie de Covid-19, les différentes ordonnances qui peuvent être émises ou les mesures qui peuvent être imposées par les autorités gouvernementales en réponse à la pandémie de Covid-19, les fluctuations des résultats trimestriels, l’évolution de la demande pour les produits et services de la Société, l’incidence de la concurrence sur les prix, la capacité de la Société à se procurer les capitaux nécessaires à la réalisation d’acquisitions, ainsi que les tendances générales du marché ou les changements de la conjoncture économique. Par conséquent, le lecteur est avisé qu’un écart pourrait survenir entre les résultats réels et les résultats prévisionnels. À moins que la législation applicable en matière de valeurs mobilières ne l’exige, la Société décline toute obligation de réviser ou de mettre à jour les énoncés prospectifs par suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou de tout autre changement ultérieurs à la date indiquée ci-dessus.