Seoses Balti riikides välja kuulutatud eriolukorra jätkumisega vähemalt 1. maini 2020 teatab EfTEN Real Estate Fund III AS, et fondi üldkoosolek toimub eeldatavalt käesoleva aasta juunis. Täpsema üldkoosoleku toimumise aja, koha ning päevakorra annab fond börsiteate ja ajalehe „Postimees“ kaudu teada hiljemalt 31. maiks 2020. Fondi valitseja eeldab, et juuni kuuks on täpsemalt selgunud eriolukorrast tulenevad lühiajalised ja pikaajalised majanduslikud mõjud fondi varadele ning selginenud Balti riikide majanduskeskkonna väljavaated.

Fondi valitseja tegeleb igapäevaselt COVID-19 ja eriolukorra kehtestamisest tulenevate potentsiaalselt negatiivsete majanduslike mõjude ja riskide maandamisega ning sõlmib vajadusel ajutisi lisakokkuleppeid üürnikega. Eesmärk on olla tihedas suhtluses meie üürnikega, leida lahendusi kiirelt tekkinud raskuste ületamiseks ning kulude juhtimises viia igakuine kulubaas miinimumini kuni eriolukorra lõppemiseni. Selleks suhtleme igapäevaselt ka fondi kinnisvarainvesteeringuid finantseerivate pankadega, et tagada laenuandjate vajalik informeeritus kriisimeetmetest tulenevate võimalike majanduslike mõjude osas ja peame läbirääkimisi ajutiste pangalaenude põhiosa maksepuhkuste osas. Fondil on pangakontodel ning lühiajalistes hoiustes konsolideerituna üle 10 miljoni euro, millest plaanitud dividendid koos tulumaksukuluga moodustavad 3,7 miljonit eurot ja emissioonidest saadud, kuid veel investeerimata kapital 4,3 miljonit eurot. Fondil ei ole hetkel käimas ühtegi suuremahulist arendusprojekti peale KFC toitlustushoone ehitamise Šiauliais Saules Miestase kaubanduskeskuse kinnistul, mille rahaline kogumaht on 600 tuhat eurot. Eeltoodut arvestades hindab fond likviidsuspuhvreid kriisi võimaliku pikaajalise kestvuse osas igati piisavaks.

Käesolevaks ajaks teadaoleva info põhjal avaldub eeldatavalt negatiivseim eriolukorra mõju ärikinnisvaras hotelli- ning suuremate kaubanduskeskuste sektoris. EfTEN Real Estate Fund III AS-i kinnisvaraportfelli kuulub üks suurem kaubanduskeskus Leedus Šiauliais ning hotelle fondil ei ole. Leedu valitsuse otsuse kohaselt on suletud kaubanduskeskused, väljaarvatud neis asuvad toidupoed ja apteegid. Saules Miestase 115 üürniku üüripindadest on hetkel avatud 14 üürniku kauplused, sh keskuse suurima üürniku, RIMI toidupood. Eestis ja Lätis fondil suuremaid kaubanduskeskusi ei ole. Täpsema info sõlmitud ajutiste kokkulepete mõjust fondi üüritulule avalikustame koos fondi aktsia puhasväärtuse teatega hiljemalt 13. aprillil 2020.

Kuigi fondi valitseja on seisukohal, et EfTEN Real Estate Fund III AS-i ja EfTEN Kinnisvarafond AS-i ühinemine on mõlema fondi aktsionäride pikaajalistes huvides, siis seoses tekkinud erakorralise olukorraga on otsustatud peatada ühinemislepingust tulenevad tegevused ning ühinemisleping lõpetatakse fondide nõukogude poolt vastuvõetud otsuste alusel. Fondide ühinemine eeldab stabiilset majanduskeskkonda ja kindlat väljavaadet varade tuleviku osas. Ühinemise teematika juurde plaanime tagasi tulla järgmisel aastal, kui Balti riikide majanduskeskkonna väljavaade on eelduste kohaselt stabiliseerunud.

