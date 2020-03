Communiqué de presse





Gosselies, Belgique, le 26 mars 2020, 07h00 CET - BONE THERAPEUTICS (code Euronext Bruxelles et Paris : BOTHE), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires et biologiques innovantes répondant à d’importants besoins médicaux non satisfaits dans les domaines de l’orthopédie et des maladies osseuses, annonce aujourd'hui le renforcement de son équipe de direction par la nomination de Stefanos Theoharis, PhD, au poste de Directeur Commercial (Chief Business Officer - CBO).

Stefanos sera responsable des activités de développement de l'entreprise et de l'exécution de sa stratégie commerciale. Ses priorités immédiates consisteront principalement en la négociation d’accords de partenariat portant sur les produits de Bone Therapeutics et la recherche d’innovations technologiques permettant de renforcer à terme le portefeuille de produits de l’entreprise. Il sera également en charge du développement des stratégies commerciales relatives au portefeuille de produits et à la plateforme de thérapie cellulaire de la Société.

« À ce stade du développement de Bone Therapeutics, il était essentiel de faire appel à un cadre confirmé disposant d’une forte expérience pour atteindre notre prochaine série d'objectifs commerciaux », déclare Miguel Forte, MD, PhD, Directeur Général de Bone Therapeutics. « Stefanos dispose d’un parcours remarquable présentant de forts succès dans le développement commercial, tant au sein de sociétés de biotechnologie en phase rapide de croissance que de groupes biopharmaceutiques internationaux de renommée mondiale. Il dispose notamment d’une expertise conséquente du développement et de la fabrication de médicaments de thérapie cellulaire. C’est cet éventail de compétences variées, qui couvre tant les licences que les transactions de fusions-acquisitions et les partenariats en R&D, qui sera inestimable dans le renforcement de nos initiatives commerciales, en accord avec la progression de notre portefeuille de produits en phases cliniques intermédiaires ou avancées dont l’horizon de commercialisation approche ».

Stefanos apporte à Bone Therapeutics plus de 15 ans d'expérience en développement commercial dans les domaines de l’industrie pharmaceutique et des biotechnologies, plus spécifiquement en thérapie cellulaire et génique. Durant cette période, il a notamment occupé le poste de Vice-Président Senior de Cell Medica, une société de biotechnologie au stade clinique, où il a participé au développement de la plateforme d'immunothérapie allogénique utilisant des cellules T de l'entreprise au travers d’acquisitions ciblées et de partenariats stratégiques avec des institutions de recherche de premier plan. Avant de rejoindre Cell Medica, Stefanos était Directeur Commercial d'apceth GmbH, une société spécialisée dans le développement de produits de Cellules Mésenchymateuses Stromales (MSC) génétiquement modifiées, exerçant également une activité de fabricant sous contrat dans l'espace ATMP. Notamment, il y était responsable des activités de développement commercial, y compris des négociations de licences et de contrats de service. Il a par ailleurs occupé les postes de Responsable du Développement Commercial d’Antisense Pharma (aujourd’hui Isarna), une société spécialisée dans le développement de médicaments à ARN antisens, et de Roche, où il était en charge des activités liées aux partenariats dans les sciences et les technologies émergentes. Enfin, Stefanos a travaillé chez Lazard, la banque d'investissement mondiale, en tant que conseil en fusions-acquisitions et transactions financières de plusieurs entreprises du secteur des sciences de la vie. Stefanos est titulaire d’un Master des Sciences en Médecine Moléculaire et d’un Doctorat en Pathologie et Immunologie de l'Imperial College London.

« Je suis ravi d’intégrer une société spécialisée en thérapie cellulaire, que je pense très sincèrement être capable de faire une véritable différence tant dans le secteur de la thérapie cellulaire que dans la prise en charge des patients. Avec sa plateforme de thérapie cellulaire allogénique innovante et son traitement de la douleur liée à l’arthrose du genou, potentiellement le meilleur produit de cette classe de médicaments, Bone Therapeutics est en parfaite position pour fournir une solution thérapeutique efficace aux patients souffrant de graves problèmes orthopédiques », conclut Stefanos Theoharis, PhD, Directeur Commercial de Bone Therapeutics. « Je suis particulièrement satisfait de rejoindre la société à un moment aussi important de son développement, avec l’entrée de ses deux produits phares dans les phases finales de leur développement clinique, et je suis impatient de débuter cette collaboration avec ses dirigeants et ses équipes scientifiques talentueuses qui, j’en suis convaincu, parviendront à porter ces traitements prometteurs jusqu’au marché ».





À propos de Bone Therapeutics

Bone Therapeutics est une société de biotechnologie de premier plan axée sur le développement de produits innovants répondant à des besoins importants non satisfaits en orthopédie et dans les maladies osseuses. La Société dispose d'un vaste portefeuille de thérapies cellulaires osseuses et d'un produit biologique innovant en phase avancée de développement clinique qui cible des marchés caractérisés par d’importants besoins médicaux non satisfaits et des innovations limitées.

Bone Therapeutics développe une solution de protéines prête à l'emploi, JTA-004, qui entre actuellement en Phase III de développement pour le traitement de la douleur dans l'arthrose du genou. Les résultats d’efficacité positifs de l’essai de Phase IIb mené chez des patients souffrant d’arthrose du genou avaient montré une amélioration statistiquement significative du soulagement de la douleur par rapport à un viscosupplément leader sur le marché. A ce jour, la demande d’essai clinique (Clinical Trial Application – CTA) relative au programme pivotal de Phase III a été approuvée par les autorités règlementaires danoises, permettant le lancement de l'étude.

L'autre technologie phare de Bone Therapeutics repose sur sa plateforme de thérapie cellulaire allogénique de pointe (ALLOB) qui peut être stockée au point d'utilisation à l'hôpital et utilise une approche unique et brevetée de régénération osseuse, transformant des cellules souches indifférenciées de donneurs sains en cellules de formation osseuse. Ces cellules peuvent être administrées par une procédure mini-invasive, évitant ainsi la nécessité d'une chirurgie plus invasive, et sont produites via un procédé de fabrication exclusif de pointe adapté à une échelle industrielle. Suite à l’approbation de la demande d’essai clinique par les autorités règlementaires belges, la Société est désormais prête à initier un essai clinique de Phase IIb utilisant son procédé de production optimisé pour évaluer ALLOB chez des patients souffrant de fractures difficiles du tibia.

La plateforme technologique ALLOB présente plusieurs applications et continuera d'être évaluée dans d'autres indications, dont la fusion vertébrale, l’ostéotomie et les applications maxillo-faciales et dentaires.

Les produits de thérapie cellulaire de Bone Therapeutics sont fabriqués selon les normes des BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication) les plus strictes, et sont protégés par un vaste portefeuille PI (Propriété Intellectuelle) couvrant dix familles de brevets et le savoir-faire à l’origine de l’innovation de la Société. Bone Therapeutics est basée au BioPark de Gosselies en Belgique. De plus amples informations sont disponibles sur le site de la société : www.bonetherapeutics.com/fr.





Pour plus d'informations

Bone Therapeutics SA

Miguel Forte, MD, PhD, Directeur général

Jean-Luc Vandebroek, Directeur financier

Tél : +32 (0) 71 12 10 00

investorrelations@bonetherapeutics.com

Pour les demandes de renseignements des médias internationaux :

Image Box Communications

Neil Hunter / Michelle Boxall

Tel: 44 (0)20 8943 4685

neil@ibcomms.agency / michelle@ibcomms.agency

Pour les demandes de renseignements des médias et des investisseurs français :

NewCap – Relations investisseurs et communication financière

Pierre Laurent, Louis-Victor Delouvrier et Arthur Rouillé

Tél : + 33 (0)1 44 71 94 94

bone@newcap.eu

Certaines déclarations, croyances ou opinions du communiqué de presse sont des déclarations prospectives, et reflètent les attentes actuelles et les projections futures relatives à des événements futurs de la Société ou, le cas échéant, de ses administrateurs. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent un certain nombre de risques, d'incertitudes et de suppositions qui pourraient entraîner des résultats ou événements effectifs substantiellement différents de ceux exprimés de manière explicite ou implicite dans les déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et suppositions peuvent affecter de manière négative les résultats et effets financiers des plans et événements décrits dans le communiqué. Une multitude de facteurs, notamment, sans s'y limiter, des modifications intervenant en matière de demande, de concurrence et de technologie, peuvent avoir pour conséquence que les événements, performances ou résultats diffèrent de manière importante des développements anticipés. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse qui se basent sur des tendances ou des activités passées ne constituent pas des garanties que ces tendances ou activités se poursuivront à l'avenir. En conséquence, la Société rejette expressément toute obligation ou engagement de publier des mises à jour ou révisions des déclarations prospectives de ce communiqué de presse suite à une modification des prévisions ou à une modification des événements, des conditions, des suppositions ou des circonstances sur lesquelles ces déclarations prospectives sont basées. Ni la Société ni ses conseillers ou représentants, ni aucune de ses filiales, ni aucun cadre ou employé de ces personnes ne garantit que les hypothèses sous-jacentes à ces déclarations prospectives sont exemptes d'erreurs et aucun de ceux-ci n'accepte la moindre responsabilité en ce qui concerne l'exactitude future des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse ou la survenance effective des événements prévus. Il ne faut pas placer une confiance indue dans les déclarations prospectives, qui ne concernent que la situation telle qu'elle se présente à la date de ce communiqué de presse.