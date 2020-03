Des prises de commandes importantes et un carnet de commandes record dans toutes les divisions

Un bilan considérablement renforcé

Louvain-La-Neuve, Belgique, le 26 mars 2020 - IBA ( Ion Beam Applications SA , EURONEXT), le premier fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, annonce aujourd’hui ses résultats annuels consolidés pour l’exercice 2019.

2019**

(EUR 000) 2018*

(EUR 000) Variation

(EUR 000) Variation

% Protonthérapie et Autres Accélérateurs 228 706 206 958 +21 748 +10,5% Dosimétrie 53 846 50 449 + 3 397 6,7% Ventes nettes totales 282 552 257 407 +25 145 9,8% REBITDA 12 459 13 211 -752 -5,7% % des ventes 4,4% 5,1% REBIT 87 5 662 -5 575 -98,5% % des ventes 0% 2,2% Résultat avant impôts 10 766 -894 11 660 N/A % des ventes 3,8% -0,3% RÉSULTAT NET 7 610 -4 401 12 011 N/A % des ventes 2,7% -1,7%

* Les chiffres de Dosimétrie (comprenant RadioMed) réintégrés suite à la décision en 2019 de conserver cette activité

** Chiffres RadioMed intégrés pour 11 mois suite à la cession de cette activité en décembre 2019

IFRS 16 « Les contrats de location » a pris effet le 1er janvier 2019. L’effet de cette norme comptable au 31 décembre 2019 est une amélioration du REBIT d’EUR 0,3 million et du REBITDA d’EUR 4,9 millions. L’impact sur le résultat net est insignifiant

Olivier Legrain, Chief Executive Officer d’IBA : « Notre expertise pointue de leader mondial en accélération de particules est au cœur des activités d’IBA. Ce savoir-faire inégalé combiné à plus de 30 ans d’application opérationnelle ont permis à IBA de constituer quatre divisions solides : Protonthérapie, Dosimétrie, Radiopharma et Solutions Industrielles. »

« Au cours de l’année 2019, toutes ces divisions ont enregistré d’importantes prises de commandes qui, combinées à une conversion notable du carnet de commandes au cours du deuxième semestre, ont aidé IBA à réaliser une augmentation encourageante des revenus du Groupe. Les neuf salles vendues en Protonthérapie dans toutes les grandes zones géographiques et un nombre record de 25 nouvelles commandes dans la division Autres Accélérateurs ont contribué à une hausse de 10 % des revenus par rapport à l’année dernière. Nos activités de Services ont également connu une autre excellente année avec une croissance à deux chiffres, cette source de revenus continuant à évoluer et à contribuer positivement aux résultats du Groupe. »

« L’impact de la pression sur les prix pour les nouveaux contrats de protonthérapie a continué à se faire ressentir, nos concurrents essayant de gagner des parts de marché. Nous avons toutefois continué à prendre des mesures pour atténuer cet impact sur nos marges en poursuivant nos efforts de réduction des coûts et en appliquant des mesures systémiques en matière d’efficacité et de contrôle des coûts afin d’atteindre une rentabilité durable. Nous faisons également tout notre possible pour veiller sur nos équipes dans le monde, nos clients et leurs patients du fait que nous sommes toujours confrontés aux effets du COVID-19 sur la vie familiale et les activités commerciales. »

« Nous avons entamé l’année 2020 avec un bilan renforcé et une concentration accrue sur trois moteurs principaux : le savoir-faire, la mise en œuvre et l’innovation. Nos connaissances en accélérateurs de particules sont inégalées, avec près de 100 000 patients traités avec nos solutions de protonthérapie et plus de 550 accélérateurs en opération dans le monde, dans tous nos secteurs d’activités. La conversion de notre carnet de commandes record en équipements et services se poursuit et, combinée à notre bonne position de trésorerie, nous permettra de continuer à investir dans les technologies de prochaine génération, telles que l’irradiation FLASH, afin de maintenir une offre très attrayante sur tous nos marchés principaux. »

Résumé financier *

Les revenus totaux s’élèvent à EUR 282,6 millions pour 2019, soit une augmentation de 10 % (2018 : EUR 257,4 millions). L’augmentation s’explique par d’excellentes prises de commandes en Protonthérapie et Autres Accélérateurs, la livraison de neuf salles de protonthérapie et un nombre record de 25 commandes d’Autres Accélérateurs auprès de nos clients, le maintien de revenus élevés dans les Services et de très bons résultats pour la division Dosimétrie

Carnet de commandes en équipements et services d’EUR 1,1 milliard, dont un carnet de commandes d’équipements pour la Protonthérapie et les Autres Accélérateurs d’EUR 379 millions à la fin de l’exercice 2019 ainsi qu’un carnet de commandes de services en Protonthérapie d’EUR 744 millions

Le REBIT annuel s’élève à EUR 0,1 million contre EUR 5,7 millions pour l’année précédente, ce qui reflète la faiblesse de la marge brute en raison de la pression sur les prix pour les nouveaux contrats ainsi qu’à une hausse des investissements en R&D

Bénéfice net du Groupe d’EUR 7,6 millions, ce qui représente une hausse significative par rapport à l’exercice précédent (2018 : EUR – 4,4 millions), grâce à la plus-value réalisée sur la cession de RadioMed

Endettement net d’EUR 3 millions à la fin 2019** avec une forte amélioration par rapport à EUR 47,1 millions à la fin décembre 2018** grâce à une gestion prudente du fonds de roulement

Finalisation du refinancement des lignes de crédit de la Société, permettant une flexibilité et des investissements futurs dans des technologies innovantes. EUR 37 millions de lignes de crédit non utilisées sont encore disponibles à ce jour

À la date de la publication de ce communiqué, la Société a une situation de trésorerie brute de plus d’EUR 85 millions et présente une position de trésorerie nette positive (chiffres non-audités).

Conformément à la politique de dividende d’IBA, le Conseil d’administration recommandera lors de l’Assemblée Générale annuelle la distribution d’un dividende total de EUR 0,076 par action (approximativement EUR 2,3 millions), ce qui représente une distribution de 30% du bénéfice net

* Les chiffres pour 2018 ont été retraités pour réintégrer le segment Dosimétrie suite à la décision en 2019 de conserver cette activité

** Sur une base comparable excluant l’impact de la nouvelle norme IFRS 16 d’EUR 18,1 millions

Résumé des activités

Prises de commandes importantes dans toutes les divisions, dont neuf salles de protonthérapie dans toutes les grandes zones géographiques, avec les premiers systèmes vendus en Géorgie et en Indonésie

Actuellement, 21 centres PT sont en cours de construction ou d’installation, dont 14 Proteus ® ONE 1 et sept Proteus ® PLUS 1

ONE et sept Proteus PLUS Année record pour la division Autres Accélérateurs avec 25 accélérateurs vendus en Asie, en Europe et aux États-Unis, ce qui reflète la forte demande en radiopharmaceutiques, principalement sur les marchés émergents et le marché croissant des solutions de stérilisation à base d’accélérateurs

L’activité Services continue sa forte progression avec une croissance à deux chiffres dans les lignes Protonthérapie et Autres Accélérateurs ; les services ont représenté près de la moitié des revenus du segment Protonthérapie et Autres Accélérateurs en 2019

Concentration accrue sur les activités principales des accélérateurs de particules et de la dosimétrie avec la vente de RadioMed, l’activité des marqueurs fiduciaires d’alignement VISICOIL™, à IZI Medical Products LLC en décembre et la prise de décision de conserver la division Dosimétrie dans le Groupe

Les mesures de contrôle des coûts à l’échelle de la Société restent en vigueur, tout en permettant des investissements stratégiques en R&D afin d’atteindre une rentabilité durable

Une progression continue avec des technologies hautement innovantes telles que la gestion des mouvements des tumeurs, l’ARC thérapie et l’irradiation FLASH, avec les premières irradiations FLASH utilisant des protons réalisées en mode recherche au Centre Médical Universitaire de Groningen (UMCG), Pays-Bas, et au Rutherford Cancer Centre à Reading, Royaume-Uni, ce qui témoigne du rôle de leader d’IBA dans cette nouvelle méthode non invasive de radiation à très forte dose

Collaborations multiples avec plusieurs centres de protonthérapie de premier plan dans le cadre de leurs recherches de pointe visant à mieux comprendre les mécanismes de l’irradiation FLASH, notamment avec l’Institut Curie à Paris et l’Université de Pennsylvanie pour tester la faisabilité, la sécurité et l’efficacité de l’administration d’une dose complète de radiothérapie en une fraction de seconde

En septembre, Normandy Hadrontherapy, une société dans laquelle IBA possède des intérêts minoritaires, a lancé le codéveloppement d’un système de traitement par ions carbone en Normandie, France. L’hadronthérapie qui utilise des ions carbones fonctionne de la même manière que la protonthérapie, mais présente l’avantage d’être particulièrement efficace pour le traitement de tumeurs résistantes aux radiations.

À propos d'IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est une société de technologies médicales spécialisée dans le développement de solutions innovantes et intégrées pour le diagnostic et le traitement du cancer.

IBA est le leader mondial en protonthérapie, considérée comme étant la forme de radiothérapie la plus avancée à ce jour. IBA adapte ses solutions de protonthérapie aux besoins des clients grâce à une gamme complète allant de centres de protonthérapie multisalles aux systèmes compacts, composés d’une salle de traitement. IBA développe également des solutions de dosimétrie pour la radiothérapie et la radiologie, ainsi que des accélérateurs de particules pour des applications médicales et industrielles. Avec son siège social situé en Belgique, IBA emploie plus de 1500 personnes dans le monde et installe ses systèmes partout dans le monde.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

1 Proteus®ONE et Proteus®PLUS sont des marques déposées de Proteus 235

