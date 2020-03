PERSBERICHT: GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

26 maart 2020, 07:00 CET

Biocartis kondigt co-commercialisatie aan van de SeptiCyte® RAPID Test op Idylla™ (CE-IVD)

en brengt update over COVID-19 impact

Mechelen, België, 26 maart 2020 - Biocartis Group NV (de 'Vennootschap' of 'Biocartis'), een innovatief bedrijf in moleculaire diagnostiek (Euronext Brussel: BCART), kondigt vandaag de uitbreiding aan van zijn samenwerkingsovereenkomst met Immunexpress Pty Ltd ('Immunexpress '), een in Seattle gevestigd bedrijf in moleculaire diagnostiek, met een co-commercialisatieovereenkomst voor de SeptiCyte® RAPID Test voor gebruik op Biocartis’ volledig geautomatiseerd moleculair diagnoseplatform Idylla™.

De SeptiCyte® RAPID Test is een snelle host-response1 test die sepsis onderscheidt van infectie-negatieve systemische inflammatie bij patiënten die vermoedelijk sepsis hebben en levert actiegerichte resultaten2 in ongeveer één uur om de arts te begeleiden in het nemen van de optimale patiënt management beslissingen. Recente data3 tonen aan dat sepsis de meest voorkomende complicatie is COVID-194. In deze huidige tijden van COVID-19 pandemie staan ziekenhuizen en intensieve zorg-afdelingen onder enorme druk, en SeptiCyte® RAPID zou een grote steun kunnen zijn bij de vroege detectie van sepsis en bij beslissingen omtrent snelle initiatie van beheerprotocols bij door sepsis geaffecteerde patiënten.

Biocartis en Immunexpress versterken hun bestaande samenwerking5 met een co-commercialisatieovereenkomst waarin Biocartis de commercialisatie zal leiden in Europa als de exclusieve distributeur van de SeptiCyte® RAPID Test, terwijl Immunexpress de commercialisatie zal leiden van de SeptiCyte® RAPID Test in de VS. Immunexpress kondigde vandaag ook aan dat de SeptiCyte® RAPID Test voor gebruik op het Idylla™ platform CE-markering kreeg. Immunexpress verwacht US FDA 510(k) clearance in Q3 2020.

Herman Verrelst, Chief Executive Officer van Biocartis, gaf volgend commentaar: “Het uitrollen van makkelijke en snelle sepsis testing op Idylla™ met de CE-gemarkeerde SeptiCyte® RAPID Test door onze directe sales teams in Europe kan helpen om onnodige opnames op intensieve zorgen te voorkomen, of potentieel zelfs de gemiddelde ziekenhuisverblijfsduur te verminderen – en zo de druk op het ziekenhuissysteem verminderen, zelfs nadat de directe crisis is geweken. Hoewel onze focus in oncologie blijft, zien we momenteel grote onvervulde behoeftes in het domein van infectieziekten die we kunnen helpen aanpakken met ons Idylla™ platform. De uitbreiding van onze samenwerking met Immunexpress laat ons ook toe om de nodige aanpassingen door te voeren om de potentiële impact op onze activiteiten te minimaliseren, in het kader van de verstoring van onze commerciële activiteiten en de onzekerheden die de COVID-19 pandemie in de markt teweegbrengt.”

Rolland D. Carlson, Ph.D., Chief Executive Officer van Immunexpress, reageerde: “Ik geloof dat Biocartis, met zijn gevestigde en groeiende Idylla™ klantenbestand, zeer effectief zal zijn in het brengen van een nieuw en vernieuwend sepsis-diagnostisch hulpmiddel aan de Europese gemeenschappen, ontworpen om de zekerheid van vroege en snelle sepsisdiagnose te vergroten, om klinische resultaten te verbeteren en om de zorgkosten te verlagen. Samen zetten we ons in om de beperkingen voor ziekenhuizen die worden getroffen door de COVID-19-pandemie te verminderen door nauwkeurigere diagnostische testing van sepsis. Dat zal naar verwachting artsen in staat stellen om snel klinische beslissingen te nemen op intensieve zorgen, die te kampen hebben met beperkte middelen."

In het kader van de COVID-19 pandemie verwacht Biocartis dat de huidige langdurige maatregelen die in vele landen wereldwijd worden genomen om de verspreiding van COVID-19 in te perken, mogelijk invloed zouden kunnen hebben op de 2020 vooruitzichten van de Vennootschap, zoals aangekondigd in de FY19 resultaten en 2020 vooruitzichten gepubliceerd op 5 maart 2020. Deze gingen aanvankelijk uit van een normalisatie van de activiteiten rond april 2020. De Vennootschap volgt de situatie nauwlettend op en zal te zijner tijd meer informatie verstrekken. De Biocartis Q1 2020 Business Update staat gepland op 23 april 2020.

1 Host-response gebaseerde tests focussen op het meten van biomarkers die de respons van het immuunsysteem van een patiënt op een infectie aangeven, in plaats van het meten van pathogenen die de infectie veroorzaken

2 Bovendien geeft de SeptiCyte® RAPID niet alleen het verschil aan tussen sepsis en SIRS (systematisch inflammatoir respons syndroom) maar legt het ook een verband met virale sepsis infectie versus procalcitonine (PCT) die de ernst van bacteriële maar niet virale infectie vergroot, en het is ook een niet-specifieke marker voor ontsteking

3 Zhou et al., Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study, online gepubliceerd op 9 maarth 2020, https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30566-3

4 Sepsis werd ontwikkeld op een gemiddelde van 9 dagen (7–13) nadat ziekte begon bij alle patiënten, gevolgd door ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome) (12 dagen [8–15]), acuut hartletsel (15 dagen [10–17]), acuut nierletsel (15 dagen [13–19.5]), en secondaire infectie (17 dagen [13–9])

5 Op 24 januari 2018 kondigden Biocartis en Immunexpress een partnership aan gericht op de ontwikkeling en commercialisatie vanf Immunexpress’ SeptiCypte™ test voor gebruik op Biocartis’ staal-tot-resultaat Idylla™ platform. Bron: https://investors.biocartis.com/sites/default/files/press-releases/2019/180123-Press-release-partnership-IXP_EN.pdf