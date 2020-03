MCH Group: Amélioration significative des résultats pour l’exercice 2019



Nette augmentation de l’EBITDA malgré un recul du chiffre d’affaires

Fortes baisses dues à la crise du coronavirus, mais aucune menace pour le groupe d’entreprises

Poursuite intensive de la mise en œuvre de la stratégie et de l’examen des options de financement

L’exercice 2019 de MCH Group a été marqué par d’importantes décisions sur la stabilisation et l’orientation stratégique future de l’entreprise. La mise en œuvre de la stratégie – le développement des foires et salons en plateformes et communautés – a été lancée. MCH Group a également réussi à améliorer considérablement le résultat d'exploitation. Celui-ci est nettement supérieur à celui de l’année précédente et aux prévisions annoncées dans le rapport financier semestriel.



Augmentation significative de la rentabilité

L’EBITDA s’élève à 22,1 millions de CHF et est supérieur de 18,1 millions de CHF à celui de l’année précédente (4,0 millions de CHF). La perte annuelle avant mesures exceptionnelles est de -3,2 millions de CHF (année précédente -17,6 millions de CHF), après mesures exceptionnelles de -9,9 millions de CHF (année précédente -190,4 millions de CHF). Aucun autre amortissement exceptionnel n’a été nécessaire sur l’exercice 2019 et les coûts de restructuration ont été nettement inférieurs à ceux de l’année précédente.

Le résultat d’exploitation consolidé pour 2019 s'élève à 445,2 millions de CHF et est inférieur de 77,6 millions de CHF à celui de l’année précédente. La baisse du chiffre d’affaires est principalement due à un cycle de foires et salons plus faible, sans Swissbau, à la réorientation de Baselworld et à la vente de Winkler Livecom AG. Les liquidités ont augmenté de 8,8 millions de CHF pour atteindre 138,3 millions de CHF, principalement en raison d’un cash-flow positif résultant de l’activité d’exploitation.

Forte perte de chiffre d’affaires due à la crise du coronavirus

Les mesures nécessaires contre la propagation du coronavirus ont entraîné le report et l’annulation de nombreuses foires et manifestations depuis février 2019. MCH Group travaille intensivement à trouver des solutions appropriées et équitables avec les clients et partenaires concernés. Malgré diverses mesures de réduction des coûts, la crise du coronavirus aura un fort impact sur les résultats d’exploitation 2020. On s’attend à une baisse du chiffre d’affaires du groupe de l’ordre de 130 à 170 millions de CHF.

Pérennité du groupe d’entreprises assurée

« La stabilité du groupe n’est pas menacée malgré ces conséquences négatives », affirme Dr. Ulrich Vischer, Président du Conseil d’administration de MCH Group. « Nous disposons d’une forte liquidité. » Sur la base d’une analyse minutieuse de différents scénarios, la Direction et le Conseil d’administration sont arrivés à la conclusion que les liquidités ainsi que les fonds propres de la société holding présentent des réserves suffisantes pour les différents scénarios. Cela a été vérifié par l’organe de révision de la société.

Concentration sur la stabilisation et la mise en œuvre de la stratégie

« Nous travaillons depuis des semaines intensivement pour assurer la stabilité de l’entreprise », explique Bernd Stadlwieser, CEO de MCH Group. «Mais nous travaillons également d’arrache-pied à la poursuite de la mise en œuvre de la stratégie amorcée ces derniers mois et à l’évaluation des possibilités de financement pour les investissements nécessaires.» Le développement des formats classiques de foires et d’événements en plateformes et communautés est aujourd’hui encore plus urgent, souligne Bernd Stadlwieser. «Il est conçu pour l’après-crise du coronavirus et sera donc poursuivi de manière intensive.»

Une des nombreuses initiatives dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie a déjà été lancée avec succès: les premières «Online Viewing Rooms» d’Art Basel du 18 au 25 mars 2020 ont été très bien accueillies par la communauté d’Art Basel.





Note concernant l’assemblée générale ordinaire du 24 avril 2020:

Le Conseil d’administration a décidé de tenir l’assemblée générale ordinaire le 24 avril 2020 de manière virtuelle, c’est-à-dire sans la présence physique des actionnaires. L’invitation avec l’ordre du jour et les motions ainsi que les informations pour l'exercice des droits des actionnaires seront envoyées le 1er avril 2020.





Rapports 2019 en ligne (avec possibilité de téléchargement) - en anglais et en allemand





Contact pour les médias:

MCH Group AG

Corporate Communications

Christian Jecker

+41 58 206 22 52

christian.jecker@mch-group.com







MCH Group est une entreprise internationale de premier plan dans le domaine du live marketing. Il propose des plateformes physiques et numériques dans divers secteurs d’activité. Il propose également des solutions individuelles dans tous les domaines du live marketing – de la stratégie à la mise en œuvre.

www.mch-group.com