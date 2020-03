ABN AMRO boekt incidenteel nettoverlies van USD 200 miljoen



Als gevolg van de ongekende volumes en volatiliteit op de financiële markten sinds het uitbreken van het coronavirus zal ABN AMRO Clearing een incidenteel brutoverlies van USD 250 miljoen boeken op een van haar klanten in de VS. Het nettoverlies bedraagt ongeveer USD 200 miljoen (EUR 183 miljoen).

Deze klant had een specifieke strategie bij het handelen in Amerikaanse opties en futures en was niet in staat om aan de minimumvereisten voor risico- en margedekking te voldoen als gevolg van extreme stress en ontwrichting op Amerikaanse markten. Om verdere verliezen te voorkomen, besloot ABN AMRO Clearing de posities van deze klant te sluiten. De impact hiervan wordt opgenomen in de resultaten van ABN AMRO over het eerste kwartaal van 2020.

ABN AMRO Clearing bedient professionele klanten die actief zijn op financiële markten wereldwijd. Historisch gezien heeft ABN AMRO Clearing een track record van lage kredietverliezen.

Dit persbericht is gepubliceerd door ABN AMRO Bank N.V. en bevat voorwetenschap in de zin van artikel 7, leden 1 tot en met 4, van de Verordening (EU) nr. 596/2014 (Verordening Marktmisbruik).





