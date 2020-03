Marimekko Oyj, Lehdistötiedote, 26.3.2020 klo 9.00

Marimekon ja globaalin japanilaisen vaatebrändin Uniqlon yhdessä suunnittelema uusi, rajoitetun ajan saatavilla oleva kevät- ja kesämallisto tulee myyntiin huhtikuusta 2020 lähtien. Yhteistyömallisto on saanut inspiraationsa suomalaisesta kesäelämästä, ja se on yksi Uniqlon vuoden 2020 kärkiyhteistöistä. Naisille ja lapsille suunnattuun mallistoon sisältyy valikoima kesäisiä tuotteita, joiden kuoseina on Annika Rimalan ja Maija Isolan suunnittelemia ikonisia Marimekko-kuvioita. Kokoelma on jatkoa Marimekon ja Uniqlon kahdelle aiemmalle rajoitetun ajan saatavilla olleelle yhteistyömallistolle, jotka kummatkin menestyivät hyvin.

”Brändiyhteistyöt kumppanien kanssa, jotka jakavat arvomme ja joiden kanssa voimme yhdessä luoda asiakkaille jotain erityistä, tarjoavat meille ainutlaatuisen mahdollisuuden kertoa suunnittelufilosofiastamme laajalle globaalille yleisölle. Meille on kunnia jatkaa yhteistyötä Uniqlon kanssa ja lanseerata tämä kesäinen mallisto, joka rakentuu molempien brändien vahvuuksista: Marimekon kuvioistaan tunnetusta voimaannuttavasta designkielestä sekä Uniqlon kaikille suunnitelluista laadukkaista, käytännöllisistä ja kohtuuhintaisista vaatteista”, sanoo Marimekon toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko.

”Tiivis yhteistyö Marimekon kanssa kolmena eri sesonkina on syventänyt tuntemustamme ja arvostustamme tätä suomalaista muoti- ja designtaloa ja sen kuvio-osaamista kohtaan. Olemme iloisia, että saamme jälleen kerran esitellä legendaaristen suunnittelijoiden Maija Isolan ja Annika Rimalan luomia ikonisia Marimekko-kuvioita – tällä kertaa inspiroituneena suomalaisesta pitkän talven jälkeen koittavasta kesäelämästä, jota juhlistetaan yhdessä ystävien ja perheen kanssa. Toivomme, että uusi mallisto ilahduttaa mahdollisimman monia”, kertoo Uniqlon tutkimus- ja kehitysjohtaja Yuki Katsuta.

Mallisto tulee olemaan saatavilla kaikilla Uniqlon markkinoilla Japania lukuun ottamatta.

Brändiyhteistyö liittyy kesällä 2019 solmittuun sopimukseen, johon liittyvistä lisenssituottoista suurin osa kirjattiin Aasian-Tyynenmeren alueella jo vuonna 2019.



Kuvia tuotteista: https://mediabank.marimekko.fi/l/GPfVwCPChsTk

Lue lisää: https://www.marimekko.com/fi_fi/marimekon-maailma/uutisia-2020/uniqlo-x-marimekko-uusi-yhteistyomallisto



Lisätietoa:

Asta Halme, Marimekon viestintä

Puh. 09 7587 233

asta.halme@marimekko.com



