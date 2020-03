København Ø, March 26, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) --



Bestyrelsen har i dag behandlet og vedtaget årsrapporten for 2019.



Årsrapporten med beretninger, regnskaber og nøgletal er vedhæftet denne meddelelse og vil endvidere kunne downloades via hjemmesiden www.bankinvest.dk.



Henvendelser vedrørende årsrapporten kan rettes til foreningens admini­strator, BI Management A/S, att.: Henrik Granlund på tlf. 77 30 90 00.





Med venlig hilsen

BI Management A/S

Malene Ehrenskjöld

Direktør

Vedhæftet fil