NORDIC ID OYJ

YHTIÖTIEDOTE 26.03.2020 KELLO 11:00

Nordic ID Oyj ilmoittaa, että sen uusi hyväksytty neuvonantaja (Certified Adviser) Nasdaq First North Growth Market - markkinapaikalla on Translink Corporate Finance Oy. Sopimus nykyisen hyväksytyn neuvonantajan Aalto Capital Partners Oy:n kanssa päättyy 31.3.2020. Translink aloittaa Nordic ID Oyj:n hyväksyttynä neuvonantajana 1.4.2020 ja vastaa hyväksyttynä neuvonantajana samoista tehtävistä kuin yhtiön nykyinen hyväksytty neuvonantaja.

Translink Corporate Finance Oy:

Translink Corporate Finance Oy on erikoistunut keskisuuriin rajat ylittäviin yrityskauppoihin. Asiakkaitamme ovat yrittäjät ja perheyhtiöt, listatut yhtiöt sekä pääomasijoittajat. Pohjoismainen tiimimme toteutti 34 transaktiota vuonna 2019. Yrityskauppojen lisäksi palvelemme asiakkaitamme rahoitusjärjestelyissä ja osakkeiden listauksissa. Translink on Nasdaq First North -markkinapaikan hyväksytty neuvonantaja Helsingissä ja Tukholmassa. Toimimme neuvonantajana myös kotimaisissa SaaS-yritysten yritysjärjestelyissä. Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikan sääntöasioissa Nordic ID Oyj:tä neuvovat Sami Miettinen ja Jari Laurila. www.translinkcf.fi

Nordic ID Oyj lyhyesti:

Nordic ID Oyj on suomalainen RFID-teknologiayhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen pilvipohjaista, palveluratkaisua (PaaS, Platform as a Service) tavaravirtojen ja tuotteiden reaaliaikaiseen seurantaan ja hallintaan. Yhtiön liikevaihto tilikaudella 1.1.- 31.12.2019 oli 9,2 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 76 % muodostuu viennistä; yhtiön tavoitteena on vahvistaa entisestään asemaansa Euroopassa sekä kasvattaa markkinaosuuttaan Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Yhtiö on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland-markkinapaikalla. www.nordicid.fi