Valmet toimittaa uuden kovanippisen pintaliimauslaitteen Asia Paper Manufacturing -yrityksen Sihwan tehtaalle Etelä-Koreaan. Paperikone PM 1:n uusinnan päätavoite on lisätä valmistettavien ulkopakkaus- ja kipsikartonkilajien lujuusominaisuuksia. Uudelleenrakennettu paperikone on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2021 jälkipuoliskolla.

Tilaus sisältyy Valmetin vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen saatuihin tilauksiin. Tilauksen arvoa ei julkisteta. Tämän tyyppisen tilauksen kokonaisarvo on tyypillisesti noin 5-10 miljoonaa euroa.

”Valmet tarjosi teknologisesti edistyneitä ratkaisuja korkealaatuisten kipsi- ja testliner-kartonkilajien tuottamiseksi alhaisin raaka-ainekustannuksin. Saimme todennettua nämä koeajoissa Valmetin paperiteknologiakeskuksessa Suomessa. Vierailimme myös tehtaalla, jossa on OptiSizer Hard -liimauslaite tuotantokäytössä. On tärkeää, että meillä on hyvämaineinen ja luotettava toimittaja”, Asia Paperin apulaistehtaanjohtaja Kyoung-Taek Lee sanoo.

”Päädyimme ratkaisuun, jossa asiakas pystyy vähentämään kartongin neliömassaa lujuusominaisuuksista tinkimättä. Asia Paper oli erittäin kiinnostunut kierrätyspohjaisen kartongin kosketuksettomasta tärkkelyksen levitysmenetelmästä, koska se vähentää koneen osien kulumista ja parantaa siten käyttötehokkuutta. Tarjolla ei ole tällä hetkellä kilpailevaa tekniikkaa”, kertoo Valmetin myyntipäällikkö Kwon Tae-Yeon.

Toimituksen tekniset tiedot

Valmetin toimitukseen kuuluu OptiSizer Hard -pintaliimauslaite, jossa on kovapintaiset nippitelat ja tärkkelyksen ruiskutus nippitelalle, TurnFloat-radankääntölaite, pintatärkkelyksen valmistusjärjestelmä ja konekierrot, Valmet DNA -koneenohjaus- ja Valmet IQ -laadunhallintajärjestelmät.

Tavanomaiseen pintaliimauslaitteeseen verrattuna OptiSizer Hardissa tärkkelys suihkutetaan kovapintaisille nippiteloille. Lisääntyneen pintalujuuden lisäksi OptiSizer Hard parantaa myös valmistetun kartongin sisäisiä lujuusarvoja. Tärkkelystä annostellaan telanipissa korkeammassa nippipaineessa, mikä lisää kuitujen tiheyttä ja parantaa näin lujuusominaisuuksia.

”Asia Paper odottaa Valmetin uuden teknologian parantavan selkeästi tuotteiden laatua ja haluaa jatkaa hyvää yhteistyötä Valmetin kanssa jatkokehitystä ajatellen”, sanoo Asia Paperin tuotantopäällikkö Dong-Kyu Kim.

Viiraltaan 5 900 mm leveä PM 1 tuottaa testlinereita ja kipsikartonkilajeja neliömassa-alueella 80–300 g/m2. Uusien osien suunnittelunopeus on 850 m/min. Päivittäinen suunnittelukapasiteetti on noin 1 100 tonnia vaihdellen tuotantolajeittain.

Tietoja asiakkaasta Asia Paper

Asia Paper Mfg. Co., Ltd. on perustamisestaan lähtien vuonna 1958 erikoistunut voimapaperin, kipsilevyjen ja testlinerien tuotantoon. Asia Paper on saanut kotimaassaan Koreassa arvostusta maan ensimmäisenä teollisuusyrityksenä. Yrityksen tuottamien tuotteiden korkea laatu ja nykyaikaiset tuotantoprosessit ovat kasvattaneet arvostusta.

