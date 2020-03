March 26, 2020 06:00 ET

Ilkka-Yhtymä Oyj Pörssitiedote 26.3.2020



ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N VUOSIKERTOMUS SEKÄ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2019 ON JULKAISTU



Ilkka-Yhtymä Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2019 on julkaistu yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.ilkka-yhtyma.fi kohdassa Sijoittajat > Taloustieto > Vuosikertomukset. Painetun vuosikertomuksen voi tilata yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.ilkka-yhtyma.fi.



Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2019 on tänään julkaistu pdf-tiedostona yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.ilkka-yhtyma.fi kohdassa Sijoittajat > Hallinnointi > Selvitykset hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.





ILKKA-YHTYMÄ OYJ





Olli Pirhonen

toimitusjohtaja





Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj

puh. 040 766 5418









