MT Højgaard Holding A/S og Kemp & Lauritzen A/S har i dag modtaget endelig godkendelse fra konkurrencemyndighederne for et salg af det 100%-ejede datterselskab Lindpro A/S til Kemp & Lauritzen A/S, og dermed er alle betingelser for gennemførelse af salget opfyldt. Gennemførelse af overdragelsen vil finde sted den 31. marts 2020.

Salget af aktierne er gennemført til en pris på 265 mio. kr. som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 4/2020 fra 6. februar 2020.

Salget af Lindpro giver ikke anledning til at ændre de tidligere offentliggjorte forventninger til omsætning og driftsresultat for 2020. Omsætningen ventes således fortsat at blive omkring 5,9 mia. kr. Det primære driftsresultat før særlige poster ventes at blive i niveauet 125 mio. kr. for MT Højgaard-koncernen og i niveauet 85 mio. kr. for MT Højgaard Holding A/S.

Kontakt: Kommunikations- og HR-direktør Ann-Louise Elkjær, +45 2033 8693, ale@mth.dk

