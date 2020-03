March 26, 2020 07:00 ET

March 26, 2020 07:00 ET

UPM-Kymmene Oyj Pörssitiedote (Yhtiökokouskutsu) 26.3.2020 klo 13.00 EET

UPM on saanut riittävän äänten enemmistön yhtiökokousehdotusten läpimenoa varten

UPM vahvistaa annettujen valtakirjojen ja äänestysohjeiden perusteella saaneensa riittävän äänten enemmistön varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2020 asialistalla olevien päätösehdotusten tueksi. Näin ollen päätökset yhtiökokouksen asialistalla olevista asioista voidaan tehdä kokouksessa ehdotusten mukaisesti, mikäli kokous järjestetään.

Koronaviruspandemian vuoksi UPM vetoaa yhtiökokoukseen ilmoittautuneisiin osakkeenomistajiin, jotta nämä antaisivat pikaisesti valtakirjan tai peruuttaisivat osallistumisensa yhtiökokoukseen yhtiön internet-sivuilla olevan ohjeistuksen mukaisesti. Yhtiö arvioi maanantaina 30.3.2020, voidaanko yhtiökokous pitää suunnitellusti 31.3.2020. Yhtiökokous voidaan järjestää ainoastaan, mikäli henkilökohtaisesti kokoukseen osallistuvien määrä on niin vähäinen, että kokous voidaan toteuttaa viranomaismääräysten mukaisesti. Ohjeet ilmoittautumisen peruuttamiseen ja valtakirjan antamiseen sekä lisätietoja yhtiökokoukseen liittyen saa osoitteesta: www.upm.com/fi/yhtiokokous2020 .

Osakkeenomistajilla, joilla on suomalaiset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne, on mahdollisuus seurata kokousta myös videoyhteyden välityksellä. Lisäksi osakkeenomistajilla on mahdollisuus esittää ennakkokysymyksiä yhtiön johdolle. Ohjeet löytyvät yhtiön verkkosivuilta: www.upm.com/fi/yhtiokokous2020 . Koronavirukseen liittyvien varotoimien vuoksi UPM:n yhtiökokouksessa ei ole tänä vuonna tarjoiluja tai mitään muuta ohjelmaa. Yhtiökokouksen kaikki esitykset pidetään lyhyinä ja vain vähimmäisvaatimukset täyttävinä, ja myös kokousta seuraavat näkevät yhtiökokouksen esitykset videoyhteyden välityksellä. Lisäksi yhtiön hallituksen ja johtajiston jäsenten osallistuminen rajoitetaan vähimpään mahdolliseen, eivätkä uudet hallituksen jäsenehdokkaat ole paikalla yhtiökokouksessa.

Mikäli edellä mainitut edellytykset kokouksen pitämiseksi eivät täyty, kokous tullaan siirtämään myöhempään ajankohtaan, ja muun muassa tilinpäätöksen vahvistaminen sekä osingonmaksusta ja hallituksen valinnasta päättäminen siirtyy.

