Selskabsmeddelelse 42/2020

26. marts 2020

Referat af ordinær generalforsamling i NPinvestor.com A/S

Den 26. marts 2020 blev der afholdt ordinær generalforsamling i NPinvestor.com A/S, CVR-nr. 26 51 81 99, (”Selskabet”), hos KLAR Advokater, Indiakaj 12, 2100 København Ø.

Alle bestyrelsens forslag blev vedtaget.

Referat af ordinær generalforsamling i NPinvestor.com A/S er vedlagt på følgende link: https://npinvestor.com/sites/npinvestor.com/files/download/Generalforsamlingsprotokollat-26032020.pdf









